ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

Ηλικιωμένη σκοτώθηκε στα Κρέστενα στην προσπάθειά της να κόψει μανταρίνια

Τραγικό τέλος είχε η προσπάθεια μιας ηλικιωμένης γυναίκας να μαζέψει μανταρίνια στο χωριό Καλυβάκια του Δήμου Ανδρίτσαινας Κρεστένων, όπως αναφέρει το ilialive.gr.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η 74χρονη γυναίκα κάποια στιγμή το πρωί του Σαββάτου επιχείρησε να κόψει μανταρίνια αφού πρώτα φέρεται να ανέβηκε σε κάποιο υπόστεγο, χρησιμοποιώντας και σκάλα πάνω σ’ αυτό.

Υπό συνθήκες που ερευνώνται από την αστυνομία, έπεσε στην προσπάθεια της αυτή και χτύπησε πολύ σοβαρά στο κεφάλι.

Την βρήκε ο σύζυγός της

Βαριά τραυματισμένη αλλά χωρίς δυνατότητα επικοινωνίας η άτυχη γυναίκα εντοπίστηκε λίγη ώρα αργότερα από το σύζυγό της που επέστρεψε στο σπίτι.

Άμεσα κλήθηκε ασθενοφόρο που μετέφερε την 74χρονη στο νοσοκομείο Κρεστένων και από εκεί στο νοσοκομείο του Πύργου.

Η 74χρονη είχε υποστεί βαριές κρανιογκεφαλικές κακώσεις και παρέμεινε χωρίς επικοινωνία ενώ λίγη ώρα αργότερα το μεσημέρι του Σαββάτου κατέληξε.

Πηγή: protothema.gr

