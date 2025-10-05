Το ισπανικό υπουργείο μείωσε κι άλλο την παραγωγή ελαιόλαδου της Ισπανίας στους 1,37 εκατομμύρια τόνους

Το Υπουργείο Γεωργίας, Αλιείας και Διατροφής της Ισπανίας δημοσίευσε τις πρώτες εκτιμήσεις για τη νέα συγκομιδή 2025/26, με την παραγωγή να ανέρχεται σε περίπου 1.372.000 τόνους. Αυτό αντιστοιχεί σε μια μικρή μείωση 3% σε σχέση με την προηγούμενη συγκομιδή, αλλά σε αύξηση 19% σε σχέση με τον μέσο όρο των τελευταίων έξι ετών, ο οποίος είχε επηρεαστεί από την ξηρασία, ειδικά τις χρονιές 2023/24 και 2022/23.

Οι πρώτες εκτιμήσεις για την παραγωγή ελαιόλαδου της εκστρατείας 2025/26 δείχνουν αποτελέσματα παρόμοια με αυτά της εκστρατείας που ολοκληρώθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου. Σύμφωνα με τον Υπουργό Γεωργίας, Αλιείας και Διατροφής, Λουίς Πλάνας, «σύμφωνα με αυτήν την πρόβλεψη, τα δεδομένα τοποθετούνται στα μέσο επίπεδα παραγωγής μας για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά και πρέπει να μας επιτρέψουν να εξασφαλίσουμε τη ροή εφοδιασμού στην εγχώρια αγορά και στις εξαγωγές μας προς τρίτες χώρες».

Οι έντονες βροχοπτώσεις την άνοιξη βοήθησαν στην εξαιρετική ανθοφορία και καρποφορία, προκαλώντας αρχικά την εκτίμηση για πολύ υψηλή συγκομιδή. Ωστόσο, η εκτίμηση αυτή περιορίστηκε λόγω των υψηλών θερινών θερμοκρασιών που καταγράφηκαν στις κύριες παραγωγικές περιοχές, οι οποίες επηρέασαν τις ελιές. Οι καιρικές συνθήκες των επόμενων εβδομάδων θα είναι καθοριστικές για την απόδοση σε ελαιόλαδο.

Τα δεδομένα του απολογισμού είναι προκαταρκτικά και θα προσαρμοστούν ανάλογα με την πορεία της παραγωγής και την συγκομιδή, η οποία συνήθως ξεκινά τον Νοέμβριο.

Εξέλιξη της παραγωγής ελαιόλαδου στην Ισπανία

Διαβάστε περισσότερα στο olivenews.gr πατώντας ΕΔΩ