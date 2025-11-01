Το κλείσιμο 204 καταστημάτων των ΕΛΤΑ έφερε και γαλάζιες αντιδράσεις – Η διαβεβαίωση για κατ’ οίκον εξυπηρέτηση

Δύσκολη» αλλά… «αναγκαία απόφαση» για την επιβίωση των ΕΛ.ΤΑ. χαρακτηρίζει η κυβέρνηση το κλείσιμο 204 καταστημάτων, σε σύνολο 458, σε όλη τη χώρα. Η απόφαση της Διοίκησης των ΕΛ.ΤΑ. ξεσήκωσε θύελλα αντιδράσεων, και όχι μόνο από τα κόμματα της αντιπολίτευσης.

Βουλευτές της Ν.Δ, κυρίως της περιφέρειας, που γίνονται ήδη δέκτες δυσαρέσκειας από τις τοπικές κοινωνίες, έφεραν το θέμα στη Βουλή, με ερωτήσεις και αναφορές προς τους αρμόδιους υπουργούς. Μεταξύ αυτών, ο βουλευτής Χαλκιδικής Ιωάννης Γιώργος, η βουλευτής Ηλείας Διονυσία Αυγερινοπούλου, ο βουλευτής Λακωνίας Νεοκλής Κρητικός, οι βουλευτές Κυκλάδων Κατερίνα Μονογυιού και Μάρκος Καφούρος αλλά και ο βουλευτής της Α’ περιφέρειας Ανατολικής Αττικής Βασίλης Οικονόμου.

Ένα νέο μέτωπο με κοινωνικές ομάδες προκαλεί ανησυχία στους κόλπους της «γαλάζιας» Κοινοβουλευτικής Ομάδας, με μέλη της να παραπονιούνται ότι ανοίγει ένα ακόμη «μεγάλο θέμα», κι ενώ την ίδια στιγμή έχουν να αντιμετωπίσουν τη δυσαρέσκεια των αγροτών και των κτηνοτρόφων που μένουν απλήρωτοι λόγω του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, παράπονα για την ακρίβεια κ.α. κοινωνικά προβλήματα.

«Χθες το βράδυ, εγώ δέχθηκα πάνω από 100 τηλέφωνα γιατί κλείνει ένα ταχυδρομείο στο πιο κεντρικό και τουριστικό σημείο του νησιού μου» δήλωσε ο Μ. Καφούρος, μιλώντας σε Επιτροπή της Βουλής, παρόντος του υπουργού Οικονομικών, Κυρ. Πιερρακάκη.

«Υπάρχουν θέματα με τους ηλικιωμένους, με τις παραμεθόριες περιοχές, αλλά και με μεγάλες περιοχές» διαμαρτυρήθηκε και ο «γαλάζιος» βουλευτής της Α’ περιφέρειας Ανατολικής Αττικής, Στέλιος Πέτσας, από το ίδιο βήμα.

Να δει η κυβέρνηση εναλλακτικές επιλογές, ειδικά σε περιοχές που έκλεισαν τράπεζες και που δεν υπάρχουν καν ΑΤΜ ή που τα ιδιωτικά ταχυδρομικά δίκτυα δεν έχουν επαρκή ή ποιοτική παρουσία, ζήτησε, με ανάρτηση του, ο Δημήτρης Μαρκόπουλος. «Οφείλουμε να λειτουργήσουμε κοινωνικά. Υπάρχει η τεχνοκρατική αντιμετώπιση του θέματος υπάρχει όμως και η κοινωνική» σημείωσε ο βουλευτής Β’ Πειραιά της Ν.Δ.

