Το μασούρι ξανάρχεται: Γιατί η ΕΚΤ μας συμβουλεύει να κρατάμε τουλάχιστον 70-100 ευρώ o καθένας σε μετρητά;

«Μείνετε ψύχραιμοι και κρατάτε μετρητά» (Keep Calm and Carry Cash) μας λένε οι οικονομολόγοι της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ). Πρόκειται για καλοπροαίρετη παραίνεση και όχι για επίσημη οδηγία, αλλά το νόημα παραμένει το ίδιο: Έσο έτοιμος, οι κρίσεις καραδοκούν.

Η μετάβαση της Ευρώπης σε μια «πολεμική οικονομία», εκτός από μέτρα λιτότητας και τσεκούρωμα των κοινωνικών δαπανών υπέρ των στρατιωτικών εξοπλισμών, συνοδεύεται από μια εκστρατεία πειθάρχησης-εκπαίδευσης του πληθυσμού, με ευρω-εγχειρίδια «επιβίωσης σε καιρούς κρίσης». Το άρθρο των οικονομολόγων της ΕΚΤ ερμηνεύθηκε ποικιλοτρόπως από τα ευρωπαϊκά και διεθνή ΜΜΕ, όχι μόνο των «σομόν» (ιστο)σελίδων». Ένας πρώτος συνειρμός είναι ότι όταν κάποιος σου λέει «μείνε ψύχραιμος», συνήθως σημαίνει ότι τα πράγματα δεν πάνε και πολύ καλά. Είναι σαν να σου λένε «μην πανικοβάλλεσαι», προκαλώντας το ακριβώς αντίθετο αποτέλεσμα.

Σκοπός της ΕΚΤ δεν είναι να μας τρομάξει, αλλά να μας αφυπνίσει ώστε να έχουμε το νου μας.

