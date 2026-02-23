Τελευταία Νέα
97.3best
Δευτέρα
23
Φεβρουάριος
TOP
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

WhatsApp: Ανακοίνωσε πρόσβαση στο ιστορικό ομαδικών μηνυμάτων

Share

Το WhatsApp ανακοίνωσε επίσημα τη διάθεση του ιστορικού ομαδικών μηνυμάτων.

Το WhatsApp είναι μια δωρεάν, δημοφιλής εφαρμογή άμεσης ανταλλαγής μηνυμάτων και κλήσεων (messenger) που λειτουργεί μέσω ίντερνετ (Wi-Fi ή δεδομένων). Επιτρέπει την αποστολή κειμένου, εικόνων, βίντεο, ηχητικών μηνυμάτων και τη διενέργεια βιντεοκλήσεων

Οι χρήστες της πλατφόρμας ζητούσαν επανειλημμένα την υπηρεσία αυτή που πλέον γίνεται πράξη.

Πως λειτουργεί

Όταν κάποιος προστίθεται σε μια ομαδική συνομιλία, συχνά δεν έχει πρόσβαση σε όσα έχουν προηγηθεί με αποτέλεσμα να χάνει «πολύτιμο» περιεχόμενο. Πλέον, αυτό δεν θα συμβαίνει με τη διαδικασία να γίνεται αυτόματα και οργανωμένα.

Όταν προστίθεται νέο μέλος σε μια ομάδα εμφανίζεται επιλογή αποστολής πρόσφατων μηνυμάτων. Οι διαχειριστές ή τα μέλη μπορούν να επιλέξουν να μοιραστούν από 25 έως 100 από τα πιο πρόσφατα μηνύματα.

Το ιστορικό δεν αποστέλλεται αυτόματα αλλά απαιτείται μια ενέργεια κατά την προσθήκη του νέου μέλους. Με αυτόν τον τρόπο διατηρείται ο έλεγχος της ροής πληροφορίας και αποφεύγονται ακούσιες αποκαλύψεις.

  • Όλοι οι συμμετέχοντες ενημερώνονται.
  • Τα μηνύματα εμφανίζονται με σαφείς χρονικές σημάνσεις και στοιχεία αποστολέα.
  • Το ιστορικό διαχωρίζεται οπτικά από τα κανονικά μηνύματα της συνομιλίας.

Υπάρχει και η επιλογή απενεργοποίησης

Φυσικά, οι διαχειριστές ομάδων έχουν τη δυνατότητα να απενεργοποιήσουν πλήρως τη λειτουργία ιστορικού ομαδικών μηνυμάτων.

Αυτό είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για ιδιωτικές ή ευαίσθητες συνομιλίες όπου το προηγούμενο περιεχόμενο δεν πρέπει να κοινοποιείται σε νέα μέλη.

Ακολουθήστε το Best-TV στο Google News.
ΕΤΙΚΕΤΕΣ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Διαβάστε Επίσης

VIRAL

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ΥΓΕΙΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η ενημέρωση με επίκεντρο εσένα... Ειδήσεις από τη Μεσσηνία, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο

Επικοινωνία: [email protected] , +30 27210 63264

ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΙΔΙΟΚΤΗΣΤΗΣ: Μεσσηνιακή Τηλεόραση Ραδιοφωνία Α.Ε.
ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: Best-tv.gr
ΕΔΡΑ: Καλαμάτα, Ηρώων Πολυτεχνείου 0, 24134
ΑΦΜ: 801227730
ΔΟΥ: Καλαμάτα
ΤΗΛ – EMAIL: 2721063264 / [email protected]
ΒΑΣΙΚΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ: Μπελογιάννης Χρήστος, Μπελογιάννης Γιώργος
ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ / ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Μπελογιάννης Χρήστος
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: Θέμης Κανελλόπουλος
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ / ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ DOMAIN: Μεσσηνιακή Τηλεόραση Ραδιοφωνία Α.Ε.
Copyright © 2020 BEST MEDIA | Designed & Powered By nxcode