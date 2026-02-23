Διαδικτυακές δημοπρασίες: Τι αντικείμενα πωλούνται – Ποιοι ενδιαφέρονται να αγοράσουν

Η ιστορία των δημοπρασιών αντικειμένων πηγαίνει πίσω στην αρχαία Ρώμη: οι Ρωμαίοι στρατιώτες δημοπρατούσαν λεηλατημένα αντικείμενα, ενώ οι πραίτορες διεξήγαγαν δημόσιες πωλήσεις περιουσιών που κατασχέθηκαν από οφειλέτες. Μάλιστα οι δημοπρασίες ήταν τόσο διαδεδομένες, που ένας πλούσιος Ρωμαίος, ο Δίδιος Ιουλιανός, κέρδισε σε δημοπρασία την ίδια την Αυτοκρατορία το 193 π.Χ. και στέφθηκε Αυτοκράτορας, όπως αναφέρει ο ιστορικός Κωνσταντίνος Λαγός στο ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Πια κανείς μπορεί να πουλήσει και να αγοράσει σχεδόν κάθε είδους αντικείμενο σε δημοπρασίες, ιδιαίτερα με την εισαγωγή των διαδικτυακών πλειστηριασμών. Παλαιότερα, στις δεκαετίες του 1970, 1980 και 1990 «το πιο κοινό θέμα δημοπρασιών ήταν τα γραμματόσημα και ο φιλοτελισμός, ενώ από τη δεκαετία του 1990 ως το 2010 είχαν μεγάλη ζήτηση τα έργα τέχνης», περιγράφει ο Ιωάννης Φαϊτατζής, ιδιοκτήτης του ομώνυμου γραφείου δημοπρασιών, στο ΑΠΕ-ΜΠΕ. Έπειτα, αναπτύχθηκαν τα παλαιά βιβλία, οι χάρτες και οι γκραβούρες των περασμένων αιώνων, προσθέτει.

