Το πάρτι ανόδου για τη Μαύρη Θύελλα ξεκίνησε… πριν ακόμη φτάσει η ομάδα στην Καλαμάτα | Πρώτοι πανηγυρισμοί στα Μέγαρα

Η Μαύρη Θύελλα πέτυχε μια ιστορική επιτυχία, καθώς με τη νίκη 1-0 επί του Πανιωνίου στη Νέα Σμύρνη, χάρη στο γκολ του Μορέιρα, εξασφάλισε μαθηματικά τον τίτλο στον Νότιο όμιλο της Super League 2 και την επιστροφή της στη μεγάλη κατηγορία ύστερα από 26 χρόνια.

Η αποστολή της ομάδας αναμένεται να φτάσει στην Καλαμάτα λίγο μετά τις 21:00, όπου οι φίλαθλοι ετοιμάζουν θερμή υποδοχή, ώστε να γιορταστεί όπως αξίζει η μεγάλη επιτυχία της ομάδας.

Πάντως, οι πανηγυρισμοί ξεκίνησαν νωρίτερα. Στα Μέγαρα, φίλοι της Καλαμάτας περίμεναν την αποστολή και υποδέχθηκαν με ενθουσιασμό τους ποδοσφαιριστές και το τεχνικό επιτελείο, αποθεώνοντας τους πρωταγωνιστές της ανόδου.