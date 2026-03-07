Καλαμάτα, η επιστροφή: Το ταξίδι από τα τοπικά της Μεσσηνίας έως τα σαλόνια της Stoiximan Super League

Η Καλαμάτα πήρε το μεγάλο διπλό στη Νέα Σμύρνη και σφράγισε την άνοδό της στα σαλόνια έπειτα από 25 χρόνια. Το ταξίδι από τα τοπικά της Μεσσηνίας, η ψυχρολουσία με την Κηφισιά και η μεγάλη επιστροφή της Μαύρης Θύελλας.

Η Καλαμάτα είναι ξανά εδώ. Η αρμάδα του Αλέκου Βοσνιάδη πήρε το ζητούμενο από το ντέρμπι με τον Πανιώνιο νικώντας στη Νέα Σμύρνη και σφράγισε την επιστροφή της στην Stoiximan Super League έπειτα από 25 ολόκληρα χρόνια.

Από την μακρόχρονη πορεία της Καλαμάτας στο ελληνικό ποδόσφαιρο άλλωστε δεν έλειψαν ποτέ τα σκαμπανεβάσματα.

Η “μαύρη θύελλα”, που ιδρύθηκε το 1967, σημείωσε ανοδικές πορείες τις δεκαετίες του ’70 και του ’90, με συμμετοχές στην Α’ Εθνική ενώ ξεχώρισε ιδιαίτερα τη σεζόν 1999–2000 τερματίζοντας στην 9η θέση. Την ίδια σεζόν μάλιστα η Καλαμάτα έφτασε στα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας, την υψηλότερη που έχει πετύχει στον θεσμό.

Ωστόσο στη συνέχεια ακολούθησαν δύσκολα χρόνια: Έπειτα από τον υποβιβασμό της το 2001, η ομάδα της Μεσσηνίας ταλαιπωρήθηκε για πολλά χρόνια στις χαμηλότερες κατηγορίες, με χαμηλότερο σημείο το 2016 όταν και έπεσε στο τοπικό πρωτάθλημα μετά από 36 χρόνια συνεχούς παρουσίας στις εθνικές κατηγορίες.

Μετά τον οδυνηρό υποβιβασμό, η ομάδα αναδιοργανώθηκε και πέτυχε να επιστρέψει άμεσα στη Γ’ Εθνική, ενώ το 2020–21 κατέκτησε την άνοδο στη Β’ Εθνική (τη σημερινή Super League 2). Έτσι, οι Μεσσήνιοι άρχισαν σταδιακά να ανασυντάσσονται, παρότι πέρασαν πολλά χρόνια μακριά από το υψηλότερο επίπεδο.

Η ψυχρολουσία στο παιχνίδι με την Κηφισιά

Την περασμένη άνοιξη η Καλαμάτα βρέθηκε μια ανάσα από το όνειρό της, αλλά ένα καθοριστικό γκολ της το στέρησε.

Στο κρίσιμο εντός έδρας παιχνίδι με την Κηφισιά για τα play off ανόδου, η Μαύρη Θύελλα έχασε με 0-1 στο 90+2′ από γκολ του Παντελίδη – μια ήττα που γκρέμισε με εκκωφαντικό τρόπο το όνειρο όλων των Μεσσήνιων για άνοδο μετά από 25 χρόνια στην πρώτη εθνική.

Το γήπεδο της Παραλίας ήταν κατάμεστο από περίπου 4.000 οπαδούς, όμως το γκολ στις καθυστερήσεις βύθισε σε πένθος όλη την πόλη. Η Καλαμάτα είχε φτάσει τόσο κοντά, κρατούσε την τύχη στα χέρια της, αλλά στο τέλος είδε το σκληρό πρόσωπο του ποδοσφαίρου.

Άμεση απάντηση με κυριαρχία στη φετινή Super League 2

Φέτος όμως η Καλαμάτα δεν είχε διάθεση να κάνει δώρα. Η Μαύρη Θύελλα σάρωσε σχεδόν τα πάντα στον διάβα της στη Super League 2: με την καθοδήγηση του προπονητή Αλέκου Βοσνιάδη, η ομάδα έπιασε υψηλά στάνταρ απόδοσης και προηγήθηκε άνετα στην κούρσα του τίτλου.

Η ήττα στο ντέρμπι από τον Πανιώνιο φάνηκε να ξυνπνά άσχημες μνήμες στο ξεκίνημα των μπαράζ, όμως η Καλαμάτα ήταν αποφασισμένη.

Η ομάδα του Βοσνιάδη νίκησε 2-0 τον Μαρκό και σε συνδυασμό με το 2-1 του Ολυμπιακού Β’ επί του Πανιωνίου άνοιξε διάπλατα τον δρόμο για την άνοδο. Μετά τη δεύτερη αγωνιστική των play off, η Καλαμάτα βρισκόταν στην κορυφή με 31 βαθμούς, πέντε περισσότερους από τον δεύτερο Πανιώνιο, πριν πάρει τελικά την άνοδο δύο αγωνιστικές πριν το φινάλε με τη μεγάλη νίκη στη Νέα Σμύρνη.

Καλαμάτα, το τρίτο παράδειγμα

Η Καλαμάτα έρχεται να ακολουθήσει την ΑΕΛ Novibet και τον Ηρακλή ως τα παραδείγματα που δείχνουν πόσο σημαντική είναι για το ελληνικό ποδόσφαιρο η άνοδος ομάδων με ιστορία και πλατιά λαϊκή βάση.

Η επιστροφή τέτοιων συλλόγων αναζωπυρώνει το ενδιαφέρον του κόσμου, γεμίζει τα γήπεδα και ενισχύει τον συναγωνισμό στις κατηγορίες.

Η Μαύρη Θύελλα με καθυστέρηση ενός έτους ήρθε να πάρει τη θέση που της αρμόζει και ευελπιστεί πως η νέα σεζόν θα σημάνει μια νέα εποχή παρουσίας της στα “σαλόνια”.