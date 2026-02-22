Τι είναι η κίτρινη συσκευή που “κολλάει” στο παρμπρίζ -Πώς ακινητοποιεί το αυτοκίνητο σε δευτερόλεπτα

Οι αρχές έχουν στα χέρια τους ένα νέο «όπλο» απέναντι σε όσους παρκάρουν παράνομα.

Η παράνομη στάθμευση είναι ενδεχομένως η συχνότερη μορφή παραβατικότητας στο αστικό και περιαστικό περιβάλλον, καθώς πρόκειται για ένα φαινόμενο που αποτελεί μάστιγα για τα κέντρα των μεγάλων πόλεων συμβάλλοντας παράλληλα στη γιγάντωση των κυκλοφοριακών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν.

Για την αντιμετώπιση της παράνομης στάθμευσης, το πρώτο «όπλο» που έχουν οι αρχές στα χέρια τους είναι το διοικητικό πρόστιμο, το οποίο ωστόσο δεν δείχνει ικανό να βελτιώσει την κατάσταση.

Επίσης έχουν στη φαρέτρα τους τον γερανό για την μεταφορά του οχήματος που δημιουργεί προβλήματα στην κυκλοφορία, ενώ μια νέα, πολλά υποσχόμενη συσκευή καθιστά αδύνατη την οδήγηση για όσους έχουν σταθμεύσει παράνομα.

