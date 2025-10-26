Τοπικό ποδόσφαιρο: Νικητές και ηττημένοι ανά κατηγορία

Α’ ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Αποτελέσματα – 5η αγωνιστική
ΑΕ Μάνης – ΑΟ Κυπαρισσίας 3-1
ΑΟ Διαβολιτσίου – Τέλλος Άγρας 0-1
Παπαφλέσσας Χώρας – ΑΟ Φοινικούντας 2-2
ΑΟ Στενωσιάς – Εράνη Φιλιατρών 2-4
Θύελλα Χαρακοπιού – Ακρίτας Κορώνης 0-1
Πάμισος Μεσσήνης – Μεσσηνιακός 1-1
ΑΟ Μεθώνης – ΑΕ Λογγάς 0-3
ΑΟ Ομόνοια – ΑΟ Καλλιθέας 2-1
Βαθμολογία
1. Ακρίτας Κορώνης 11
2. Τέλλος Άγρας 11
3. Εράνη Φιλιατρών 11
4. ΑΟ Μεθώνης 10
5. Πάμισος Μεσσήνης 10
6. Θύελλα Χαρακοπιού 9
7. ΑΕ Λογγάς 9
8. ΑΟ Φοινικούντας 8
9. ΑΕ Μάνης 8
10. ΑΟ Στενωσιάς 7
11. ΑΟ Ομόνοια 6
12. Παπαφλέσσας Χώρας 5
13. ΑΟ Κυπαρισσίας 3
14. Μεσσηνιακος 2
15. ΑΟ Διαβολιτσίου 1
16. ΑΟ Καλλιθέας 0
Επόμενη (6η) αγωνιστική
ΑΟ Διαβολιτσίου – ΑΕ Μάνης
ΑΟ Κυπαρισσίας – Παπαφλέσσας Χώρας
Τέλλος Άγρας – ΑΟ Στενωσιάς
ΑΟ Φοινικούντας – Θύελλα Χαρακοπιού
Ακρίτας Κορώνης – ΑΟ Μεθώνης
Μεσσηνιακός – ΑΟ Καλλιθέας
ΑΕ Λογγάς – ΑΟ Ομόνοια
Εράνη Φιλιατρών – Πάμισος Μεσσήνης
Β’ ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Αποτελέσματα – 5η αγωνιστική
ΑΟ Πατίστα – Θύελλα Μερόπης 0-3
Αναγέννηση Παραλίας – ΠΑΟΚ Ασπροχώματος 1-0
Αστέρας Αρφαρών – Ηρακλής Καλαμάτας 0-0
ΑΟ Λαιΐκων – ΑΕ Αβίας 0-1
ΠΑΣ Ράχη – Παναθηναϊκός Καλαμάτας 4-4
Δόξα Καλαμάτας – Παπαφλέσσας Βλαχόπουλου 18:30
Εθνικός Μελιγαλά – Ατρόμητος Πλατύ 1-1
Νέος Άρις – Τσικλητήρας Πύλου 0-3 α.α.
Βαθμολογία
1. Εθνικός Μελιγαλά 13
2. Αστέρας Αρφαρών 11
3. ΑΕ Αβίας 11
4. ΠΑΣ Ράχης 10
5. Ηρακλής Καλαμάτας 8
6. Ατρόμητος Πλατύ 8
7. Θύελλα Μερόπης 8
8. ΑΟ Λαιΐκων 7
9. Δόξα Καλαμάτας 6
10. Αναγέννηση Παραλίας 6
11. Τσικλητήρας Πύλου 6
12. ΠΑΟΚ Ασπροχώματος 5
13. Παναθηναϊκός Καλαμάτας 5
14. Παπαφλέσσας Βλαχόπουλου 2
15. ΑΟ Πατίστα 0
16. Νέος Άρις 0
Επόμενη (6η) αγωνιστική
Αναγέννηση Παραλίας – ΑΟ Πατίστα
Θύελλα Μερόπης – Αστέρας Αρφαρών
ΠΑΟΚ Ασπροχώματος – ΑΟ Λαιΐκων
Ηρακλής Καλαμάτας – ΠΑΣ Ράχη
Παναθηναϊκός Καλαμάτας – Δόξα Καλαμάτας
Τσικλητήρας Πύλου – Ατρόμητος Πλατύ
Παπαφλέσσας Βλαχόπουλου – Εθνικός Μελιγαλά
ΑΕ Αβίας – Νέος Αρις 3-0 α.α.
Γ’ ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Α’ ΟΜΙΛΟΣ
Αποτελέσματα – 1η αγωνιστική
Εθνικός Μελιγαλά Β’ – Κεραυνός Καλαμάτας 1-3
Αίαντας Καλαμάτας – ΑΟ Φυτειάς 0-0
ΑΕΚ Καλαμάτας – Κυπάρισσος Τριφυλίας αναβολή
Θύελλα Παραλίας – Διαγόρας Κοπανακίου Δευτέρα 27/10/2025
Ρεπό: ΑΟ Δωρίου
Βαθμολογία
1. Κεραυνός Καλαμάτας 3
2. Αίαντας Καλαμάτας 1
3. ΑΟ Φυτειάς 1
4. Θύελλα Παραλίας 0
5. Διαγόρας Κοπανακίου 0
6. ΑΟ Δωρίου 0
7. ΑΕΚ Καλαμάτας 0
8. Κυπάρισσος Τριφυλίας 0
9. Εθνικός Μελιγαλά Β’ 0
Επόμενη (2η) αγωνιστική
Κεραυνός Καλαμάτας – Αίαντας Καλαμάτας
ΑΟ Δωρίου – Εθνικός Μελιγαλά Β’
Κυπάρισσος Τριφυλίας – Διαγόρας Κοπανακίου
ΑΟ Φυτειάς – Θύελλα Παραλίας
Ρεπό: ΑΕΚ Καλαμάτας
Β’ ΟΜΙΛΟΣ
Αποτελέσματα – 1η αγωνιστική
Τιτάνες – Ολυμπιακός Καλαμάτας Δευτέρα 27/10/2025
ΑΣ Δαναός – Παναθηναϊκός Καλαμάτας Β’ 3-0
Ίκαρος Καλαμάτας – ΑΟ Σπερχογείας 0-6
ΑΕΠΣ Άρις – Ατρόμητος Χατζή 5-1
Ρεπό: Απόλλων Πεταλιδίου
Βαθμολογία
1. ΑΟ Σπερχογείας 3
2. ΑΣ Δαναός 3
3. ΑΕΠΣ Άρις 3
4. Τιτάνες 0
5. Ολυμπιακός Καλαμάτας 0
6. Απόλλων Πεταλιδίου 0
7. Παναθηναϊκός Καλαμάτας Β’ 0
8. ΑΟ Χατζή 0
9. Ίκαρος Καλαμάτας 0
Επόμενη (2η) αγωνιστική
Ολυμπιακός Καλαμάτας – ΑΣ Δαναός
Απόλλων Πεταλιδίου – Τιτάνες
ΑΟ Σπερχογείας – Ατρόμητος Χατζή
Παναθηναϊκός Καλαμάτας Β’ – ΑΕΠΣ Άρις
Ρεπό: Ίκαρος Καλαμάτας