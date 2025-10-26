Τελευταία Νέα
Κυριακή
26
Οκτώβριος
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Τοπικό ποδόσφαιρο: Νικητές και ηττημένοι ανά κατηγορία

Α’ ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Αποτελέσματα – 5η αγωνιστική

ΑΕ Μάνης – ΑΟ Κυπαρισσίας 3-1

ΑΟ Διαβολιτσίου – Τέλλος Άγρας 0-1

Παπαφλέσσας Χώρας – ΑΟ Φοινικούντας 2-2

ΑΟ Στενωσιάς – Εράνη Φιλιατρών 2-4

Θύελλα Χαρακοπιού – Ακρίτας Κορώνης 0-1

Πάμισος Μεσσήνης – Μεσσηνιακός 1-1

ΑΟ Μεθώνης – ΑΕ Λογγάς 0-3

ΑΟ Ομόνοια – ΑΟ Καλλιθέας 2-1

Βαθμολογία

1. Ακρίτας Κορώνης 11

2. Τέλλος Άγρας 11

3. Εράνη Φιλιατρών 11

4. ΑΟ Μεθώνης 10

5. Πάμισος Μεσσήνης 10

6. Θύελλα Χαρακοπιού 9

7. ΑΕ Λογγάς 9

8. ΑΟ Φοινικούντας 8

9. ΑΕ Μάνης 8

10. ΑΟ Στενωσιάς 7

11. ΑΟ Ομόνοια 6

12. Παπαφλέσσας Χώρας 5

13. ΑΟ Κυπαρισσίας 3

14. Μεσσηνιακος 2

15. ΑΟ Διαβολιτσίου 1

16. ΑΟ Καλλιθέας 0

Επόμενη (6η) αγωνιστική

ΑΟ Διαβολιτσίου – ΑΕ Μάνης

ΑΟ Κυπαρισσίας – Παπαφλέσσας Χώρας

Τέλλος Άγρας – ΑΟ Στενωσιάς

ΑΟ Φοινικούντας – Θύελλα Χαρακοπιού

Ακρίτας Κορώνης – ΑΟ Μεθώνης

Μεσσηνιακός – ΑΟ Καλλιθέας

ΑΕ Λογγάς – ΑΟ Ομόνοια

Εράνη Φιλιατρών – Πάμισος Μεσσήνης

Β’ ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Αποτελέσματα – 5η αγωνιστική

ΑΟ Πατίστα – Θύελλα Μερόπης 0-3

Αναγέννηση Παραλίας – ΠΑΟΚ Ασπροχώματος 1-0

Αστέρας Αρφαρών – Ηρακλής Καλαμάτας 0-0

ΑΟ Λαιΐκων – ΑΕ Αβίας 0-1

ΠΑΣ Ράχη – Παναθηναϊκός Καλαμάτας 4-4

Δόξα Καλαμάτας – Παπαφλέσσας Βλαχόπουλου 18:30

Εθνικός Μελιγαλά – Ατρόμητος Πλατύ 1-1

Νέος Άρις – Τσικλητήρας Πύλου 0-3 α.α.

Βαθμολογία

1. Εθνικός Μελιγαλά 13

2. Αστέρας Αρφαρών 11

3. ΑΕ Αβίας 11

4. ΠΑΣ Ράχης 10

5. Ηρακλής Καλαμάτας 8

6. Ατρόμητος Πλατύ 8

7. Θύελλα Μερόπης 8

8. ΑΟ Λαιΐκων 7

9. Δόξα Καλαμάτας 6

10. Αναγέννηση Παραλίας 6

11. Τσικλητήρας Πύλου 6

12. ΠΑΟΚ Ασπροχώματος 5

13. Παναθηναϊκός Καλαμάτας 5

14. Παπαφλέσσας Βλαχόπουλου 2

15. ΑΟ Πατίστα 0

16. Νέος Άρις 0

Επόμενη (6η) αγωνιστική

Αναγέννηση Παραλίας – ΑΟ Πατίστα

Θύελλα Μερόπης – Αστέρας Αρφαρών

ΠΑΟΚ Ασπροχώματος – ΑΟ Λαιΐκων

Ηρακλής Καλαμάτας – ΠΑΣ Ράχη

Παναθηναϊκός Καλαμάτας – Δόξα Καλαμάτας

Τσικλητήρας Πύλου – Ατρόμητος Πλατύ

Παπαφλέσσας Βλαχόπουλου – Εθνικός Μελιγαλά

ΑΕ Αβίας – Νέος Αρις 3-0 α.α.

Γ’ ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Α’ ΟΜΙΛΟΣ

Αποτελέσματα – 1η αγωνιστική

Εθνικός Μελιγαλά Β’ – Κεραυνός Καλαμάτας 1-3

Αίαντας Καλαμάτας – ΑΟ Φυτειάς 0-0

ΑΕΚ Καλαμάτας – Κυπάρισσος Τριφυλίας αναβολή

Θύελλα Παραλίας – Διαγόρας Κοπανακίου Δευτέρα 27/10/2025

Ρεπό: ΑΟ Δωρίου

Βαθμολογία 

1. Κεραυνός Καλαμάτας 3

2. Αίαντας Καλαμάτας 1

3. ΑΟ Φυτειάς 1

4. Θύελλα Παραλίας 0

5. Διαγόρας Κοπανακίου 0

6. ΑΟ Δωρίου 0

7. ΑΕΚ Καλαμάτας 0

8. Κυπάρισσος Τριφυλίας 0

9. Εθνικός Μελιγαλά Β’ 0

Επόμενη (2η) αγωνιστική

Κεραυνός Καλαμάτας – Αίαντας Καλαμάτας

ΑΟ Δωρίου – Εθνικός Μελιγαλά Β’

Κυπάρισσος Τριφυλίας – Διαγόρας Κοπανακίου

ΑΟ Φυτειάς – Θύελλα Παραλίας

Ρεπό: ΑΕΚ Καλαμάτας

Β’ ΟΜΙΛΟΣ

Αποτελέσματα – 1η αγωνιστική

Τιτάνες – Ολυμπιακός Καλαμάτας Δευτέρα 27/10/2025

ΑΣ Δαναός – Παναθηναϊκός Καλαμάτας Β’ 3-0

Ίκαρος Καλαμάτας – ΑΟ Σπερχογείας 0-6

ΑΕΠΣ Άρις – Ατρόμητος Χατζή 5-1

Ρεπό: Απόλλων Πεταλιδίου

Βαθμολογία 

1. ΑΟ Σπερχογείας 3

2. ΑΣ Δαναός 3

3. ΑΕΠΣ Άρις 3

4. Τιτάνες 0

5. Ολυμπιακός Καλαμάτας 0

6. Απόλλων Πεταλιδίου 0

7. Παναθηναϊκός Καλαμάτας Β’ 0

8. ΑΟ Χατζή 0

9. Ίκαρος Καλαμάτας 0

Επόμενη (2η) αγωνιστική

Ολυμπιακός Καλαμάτας – ΑΣ Δαναός

Απόλλων Πεταλιδίου – Τιτάνες

ΑΟ Σπερχογείας – Ατρόμητος Χατζή

Παναθηναϊκός Καλαμάτας Β’ – ΑΕΠΣ Άρις

Ρεπό: Ίκαρος Καλαμάτας

