Αταμάν για Γιάννη Αντετοκούνμπο: «Ίσως στο μέλλον παίξει στον Παναθηναϊκό»

Τον θαυμασμό του προς τον Γιάννη Αντετοκούνμπο εξέφρασε ο Εργκίν Αταμάν. Λίγες ημέρες πριν την πρεμιέρα της EuroLeague, ο Τούρκος προπονητής του Παναθηναϊκού AKTOR μίλησε σε μέσο της πατρίδας του και χαρακτήρισε τον Έλληνα σούπερ σταρ των Μπακς ως τον αγαπημένο του παίκτη.

Ο έμπειρος προπονητής άδραξε την ευκαιρία και σημείωσε ότι ίσως στο μέλλον ο Greek Freak αγωνιστεί στο τριφύλλι. Σημειώνεται ότι πολλές φορές ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έχει εκφράσει την επιθυμία να επιστρέψει στην Ευρώπη όταν ολοκληρώσει την καριέρα του στο NBA. Κατά τη διάρκεια του Final Four του Βερολίνου, μάλιστα, το 2024 ο δις MVP του κορυφαίου πρωταθλήματος του πλανήτη αποθέωσε τον Εργκίν Αταμάν και του είπε ότι θα ήθελε να παίξει για έναν προπονητή όπως αυτός.

«Ο Γιάννης είναι ο αγαπημένος μου, ο πιο ολοκληρωμένος παίκτης στο NBA. Όταν τον παρακολουθείς, σκέφτεσαι: “Πώς θα σταματήσουμε αυτό το παιχνίδι;” Παίζει γκαρντ, μπορεί να τρέξει σε ανοιχτό γήπεδο, να “χτυπήσει” μέσα στο “ζωγραφιστό”. Μπορεί να σκοράρει από οπουδήποτε, παίζει άμυνα.

Είναι ένας παίκτης που θαυμάζω πολύ. Δεν ξέρω αν οι συνθήκες θα μας οδηγήσουν ποτέ μαζί. Ο ίδιος ο Γιάννης έχει δηλώσει: «Θέλω να παίξω στην Ευρώπη μια μέρα». Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος το έχει δει κι αυτός αυτό. Ήθελε να υπογράψει τον Γιόκιτς, αλλά ίσως ο Γιάννης παίξει για τον Παναθηναϊκό στο μέλλον!», σημείωσε ο Εργκίν Αταμάν.

