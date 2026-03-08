Τελευταία Νέα
Τουρισμός για Όλους: Πότε ξεκινούν οι αιτήσεις – Δικαιούχοι και ποσά

Νωρίτερα θα ανοίξει φέτος το πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους 2026» που χορηγεί επιταγές (voucher) διακοπών έως 600 ευρώ.

Η πλατφόρμα για τις αιτήσεις αναμένεται να ανοίξει σε σύντομο χρονικό διάστημα, (από τα μέσα Μαρτίου έως τις αρχές Απριλίου), δίνοντας τη δυνατότητα στον κόσμο να προγραμματίσει νωρίς τις καλοκαιρινές του διακοπές.

Η έκδοση της σχετικής Υπουργικής Απόφασης αναμένεται το επόμενο χρονικό διάστημα, ενώ η ψηφιακή κάρτα που θα λάβουν οι δικαιούχοι θα έχει ισχύ για ολόκληρο το 2026.

Το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους

Οι δικαιούχοι καλούνται να επιλέξουν ανάμεσα σε δύο βασικά χρονικά παράθυρα:

  • Υψηλή περίοδος: Από την 1η Μαΐου έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2026.
  • Χαμηλή περίοδος: Από την 1η Οκτωβρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026.

Επισημαίνεται ότι η δυνατότητα χρήσης του υπολοίπου της κάρτας τερματίζεται οριστικά την 31η Δεκεμβρίου 2026.

Ο δικαιούχος μπορεί να επιλέξει το κατάλυμα που επιθυμεί, καθώς δεν υπάρχει περιοριστική λίστα συμβεβλημένων επιχειρήσεων.

