Τουρνουά τένις για μικρούς αθλητές – Κοινή διοργάνωση των ομίλων Καλαμάτας και Μεσσήνης (video)

Στην εκπομπή «Τι λες τώρα» με την Αναστασία Μάντζαρη, ο Πρόεδρος του Oμίλου Aντισφαίρεσης Καλαμάτας , Τάσος Βλαχονικολός, και ο προπονητής του ομίλου Νίκος Πουλακίδας, παρουσίασαν το παιδικό τουρνουά τένις που θα διεξαχθεί στις 7-8 Μαρτίου στον Κορδία. Η διοργάνωση αποτελεί κοινή πρωτοβουλία των ομίλων Καλαμάτας και Μεσσήνης, στοχεύοντας στην ενίσχυση της αθλητικής παιδείας και της ευγενούς άμιλλας στις μικρές ηλικίες. Παράλληλα, έγινε εκτενής αναφορά στον σχεδιασμό του Ομίλου Αντισφαίρισης Καλαμάτας για την περαιτέρω προώθηση και ανάδειξη του αθλήματος στην περιοχή. Οι καλεσμένοι ανέλυσαν τις δράσεις που προγραμματίζονται για την ανάπτυξη νέων ταλέντων και την προσέλκυση περισσότερων παιδιών στα γήπεδα