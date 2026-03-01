Formula 1: Η Cadillac έδωσε στο πρώτο της μονοθέσιο στην F1 το όνομα του θρύλου Mario Andretti

Στις 8 Μαρτίου στη Μελβούρνη της Αυστραλίας θα έχουμε την εκκίνηση του πρώτου Grand Prix της χρονιάς στη Formula 1 και η Cadillac θα κάνει για πρώτη φορά την εμφάνισή της στο κορυφαίο σπορ.

Η αμερικανική μάρκα έδωσε και ονομασία στο πρώτο της μονοθέσιο, MAC-26, από τα αρχικά του Mario Andretti, του παγκόσμιου πρωταθλητή των ΗΠΑ και νικητή του Indy 500, και το αρχικό γράμμα της Cadillac.

Ο Andretti ήταν μια από τις αρχικές κινητήριες δυνάμεις για να εισέλθει η ομάδα στη F1, με επικεφαλής τον γιο του Michael. Ο 85χρονος έχει έκτοτε αναλάβει περισσότερο ρόλο στο έργο, το οποίο διευθύνεται από τον CEO της TWG Motorsports, Dan Towriss, και τον επικεφαλής της ομάδας Graeme Lowdon.

«Η ονομασία του πρώτου μας σασί MAC-26 αντικατοπτρίζει το πνεύμα που μετέφερε ο Mario στη Formula 1 και την πεποίθηση ότι μια αμερικανική ομάδα ανήκει σε αυτό το επίπεδο. Η ιστορία του ενσαρκώνει το αμερικανικό όνειρο και μας εμπνέει για τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζουμε την οικοδόμηση αυτής της ομάδας κάθε μέρα», δήλωσε ο Towriss.

Ο Mario Andretti δήλωσε ότι ήταν τιμή του που είδε το όνομά του να συνδέεται με την άφιξη μιας νέας ομάδας αμερικανικής ιδιοκτησίας στην F1, στην οποία ήταν πρωταθλητής το 1978 με τη Lotus.

