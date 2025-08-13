Τραγική παραμένει η κατάσταση στο πύρινο μέτωπο της Πάτρας, με τις φλόγες να έχουν κάψει σπίτια – Αλλεπάλληλα 112 για εκκενώσεις περιοχών (video)

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι μεγάλες φωτιές σε Αχαΐα, Πρέβεζα, Ζάκυνθο, Χίο και Κεφαλονιά με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να συνεχίζουν να δίνουν τη μάχη με τις φλόγες και τους ισχυρούς ανέμους.

Η πυρκαγιά που ξεκίνησε πριν 2 ημέρες στα Συχαινά παραμένει ενεργή. Στην Αρόη που έχει εκκενωθεί, έφτασε στα πρώτα σπίτια. Μέτωπο και στον Αγ. Παντελεήμονα. Μάχη δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις να μην περάσει στον αστικό ιστό της Πάτρας.

Ανεξέλεγκτες οι φωτιές στην Πάτρα

Τραγική παραμένει η κατάσταση στο πύρινο μέτωπο της Πάτρας, με τις φλόγες να έχουν κάψει σπίτια.

Ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής συνεχίζουν να δίνουν μάχη στα πύρινα μέτωπα της χώρας, με την κατάσταση να είναι ανεξέλεγκτη στην Πάτρα και γενικά στην Αχαΐα. Για προληπτικούς λόγους εκκενώθηκε το Καραμανδάνειο νοσοκομείο.

Το σκηνικό περιγράφει στην τηλεόραση Best ο αντιπεριφερειάρχης Αχαΐας, Φωκίων Ζαΐμης εστιάζοντας στο γεγονός πως οι προσπάθειες είναι υπεράνθρωπες και παρά τον μεγάλο κίνδυνο και τις διαστάσεις που έχει πάρει η φωτιά, δεν έχουμε θρηνήσει θύματα. Οι ζημιές όπως ανέφερε τόσο σε περιουσίες όσο και σε καλλιεργητικές εκτάσεις και υποδομές είναι πολλές, αλλά η αποτίμηση θα γίνει αφού κοπάσει η πύρινη λαίλαπα…

ΣΕ ΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΈΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΆΓΚΗΣ Η ΖΑΚΥΝΘΟΣ

Μάχη με τις πύρινες γλώσσες δίνουν οι πυροσβέστες όμως και στα δύο νησιά του Ιονίου, τη Ζάκυνθο και την Κεφαλονιά. Σε μια περίπτωση μάλιστα οι πυροσβέστες χρησιμοποίησαν τη μέθοδο του αντι-πυρ για να σταματήσουν την πυρκαγιά.