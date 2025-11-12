Αγρότες σε απόγνωση! Δράστες έκαναν επιδρομή στα κτήματα τους! Άλλοι έβαλαν gps για να βρουν τα κλεμμένα ελαιόπανα (video)

Ξεχειλίζει η αγανάκτηση των αγροτών στο Μαυρομάτι Παμίσου. Άγνωστοι δράστες έκαναν επιδρομή στα κτήματά τους ξηλώνοντας και κλέβοντας μοτέρ και άλλο αγροτικό εξοπλισμό προκαλώντας ζημιές χιλιάδων ευρώ. Όπως σημειώνουν στην τηλεόραση BEST είναι σε απόγνωση και ζητούν από την Πολιτεία να αυστηροποιηθούν οι νόμοι αλλιώς θα αναγκαστούν να πάρουν οι ίδιοι το νόμο στα χέρια τους.

Την ίδια στιγμή μια «συνηθισμένη» κλοπή στην ελαιοκομική περίοδο είχε απρόσμενο φινάλε στα Φιλιατρά, χάρη στην τεχνολογία. Ο ιδιοκτήτης ενός ελαιώνα διαπίστωσε προχθές το απόγευμα ότι έλειπαν 12 ελαιόπανα από το χωράφι του. Ωστόσο, είχε φροντίσει να τοποθετήσει μικρές συσκευές GPS μέσα στα πανιά, προκειμένου να τα εντοπίσει πιθανές κλοπές.

Ανοίγοντας την εφαρμογή εντοπισμού στο κινητό του, είδε ότι τα στίγματα «έδειχναν» περιοχή στους Γαργαλιάνους. Χωρίς καθυστέρηση, μετέβη στο Αστυνομικό Τμήμα Τριφυλίας, όπου παρουσίασε τα δεδομένα τοποθεσίας. Άμεσα, περιπολικά κινήθηκαν προς το σημείο που υπεδείκνυαν τα GPS. Εκεί εντοπίστηκαν τα κλεμμένα ελαιόπανα\

Χαρακτηριστικά τα όσα ανέφερε μιλώντας στον Κεντρικό Δελτίο της τηλεόρασης BEST ο Διονύσης Τσαφαράς κάτοικος Φιλιατρών