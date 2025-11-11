Τραγωδία στην Αχαΐα: Πέθανε το 3χρονο αγοράκι που έπεσε από μάντρα

Βαρύ πένθος στη Δυτική Αχαΐα, μετά τον θάνατο ενός αγοριού τριών ετών, το οποίο το μεσημέρι της Τρίτης (11/11/2025) τραυματίστηκε σοβαρά πέφτοντας από μάντρα, στην περιοχή του Αγίου Νικολάου Σπάτων.

Το παιδί, που υπέστη σοβαρά τραύματα από την πτώση του από ύψος περίπου δύο μέτρων, διακομίστηκε εσπευσμένα στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων της Πάτρας με τη συνδρομή της αστυνομίας. Παρά τις τιτάνιες προσπάθειες των γιατρών, ο μικρός δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

Στο νοσοκομείο επικράτησαν σπαρακτικές σκηνές, καθώς οι γονείς και οι συγγενείς του παιδιού κατέρρευσαν στο άκουσμα της δυσάρεστης είδησης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, την ώρα του δυστυχήματος το παιδί βρισκόταν υπό τη φροντίδα του θείου του, ενώ οι γονείς εργάζονταν σε παρακείμενο χωράφι. Οι αστυνομικές αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες του συμβάντος.

