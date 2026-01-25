«Τρία χρόνια χωρίς θέρμανση» | Κραυγή αγωνίας μαθητών και γονέων του Γυμνασίου και Λυκείου Μελιγαλά- Ζητούν να δοθεί λύση

Χωρίς θέρμανση λειτουργεί το Γυμνάσιο και Λύκειο Μελιγαλά για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, όπως καταγγέλλουν οι μαθητές και ο σύλλογος γονέων, εκφράζοντας την αγωνία και δυσαρέσκειά τους.

Παρά τις επανειλημμένες οχλήσεις προς τους αρμόδιους φορείς, το πρόβλημα παραμένει άλυτο, με τις αίθουσες να παραμένουν παγωμένες και τη μαθησιακή διαδικασία να επηρεάζεται σοβαρά.

Μαθητές και μαθήτριες αύριο, Δευτέρα 26 Ιανουαρίου, προβαίνουν σε αποχή, και με τη στήριξη του συλλόγου γονέων, ζητούν άμεση παρέμβαση και σαφείς απαντήσεις για το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης της εργολαβίας που αφορά στη θέρμανση του σχολείου.

Στην επιστολή, που υπογράφεται από την Μάρθα Κουτρουμπή, πρόεδρο του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων Γυμνασίου Μελιγαλά Μεσσηνίας και την Όλγα Μπουράνη πρόεδρο του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων Λυκείου Μελιγαλά Μεσσηνίας, αναφέρονται τα εξής: Εμείς το Δ.Σ ,οι γονείς και οι μαθητές του Γυμνασίου και Λυκείου Μελιγαλά Μεσσηνίας , αισθανόμαστε την ανάγκη να καταγγείλουμε δημόσια μια απαράδεκτη κατάσταση που συνεχίζεται εδώ και τρία συνεχόμενα χρόνια:

το σχολείο μας λειτουργεί χωρίς θέρμανση.

Παρά τις επανειλημμένες προφορικές και γραπτές οχλήσεις προς τους αρμόδιους φορείς, το πρόβλημα παραμένει άλυτο. Κάθε σχολική χρονιά λαμβάνουμε διαβεβαιώσεις ότι «θα αποκατασταθεί», όμως οι χειμώνες περνούν και οι μαθητές εξακολουθούν να κάνουν μάθημα σε παγωμένες αίθουσες, υπό συνθήκες που δεν συνάδουν με την υγεία, την ασφάλεια και την αξιοπρέπεια της σχολικής ζωής.

Το ζήτημα δεν είναι θέμα άνεσης, αλλά θέμα υγείας και εκπαίδευσης.

Οι χαμηλές θερμοκρασίες επηρεάζουν άμεσα τη συγκέντρωση, τη μαθησιακή διαδικασία και τη σωματική υγεία των παιδιών. Ιδιαίτερα σε ένα γυμνάσιο, όπου οι μαθητές είναι ανήλικοι, η Πολιτεία και η Τοπική Αυτοδιοίκηση έχουν αυξημένη ευθύνη προστασίας.

Ως μαθητές και γονείς, αισθανόμαστε ότι η κατάσταση αυτή δείχνει αδιαφορία και έλλειψη σεβασμού απέναντι στη σχολική κοινότητα. Δεν είναι αποδεκτό, το 2026, η στοιχειώδης θέρμανση ενός δημόσιου σχολείου να παραμένει άλυτο ζήτημα επί τρία χρόνια.

Με το παρόν κείμενο ζητούμε:

• άμεση και οριστική αποκατάσταση της θέρμανσης,

• ξεκάθαρες απαντήσεις από τους αρμόδιους,

• και σεβασμό στο δικαίωμα των παιδιών μας να φοιτούν σε ένα σχολείο με ανθρώπινες συνθήκες.

Η δημοσιοποίηση του προβλήματος δεν γίνεται για λόγους αντιπαράθεσης, αλλά από ανάγκη.

Ελπίζουμε ότι αυτή τη φορά η φωνή μας θα ακουστεί και θα δοθεί επιτέλους λύση σε ένα πρόβλημα που δεν έπρεπε ποτέ να υπάρχει.”