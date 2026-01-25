«Τρία χρόνια χωρίς θέρμανση» | Κραυγή αγωνίας μαθητών και γονέων του Γυμνασίου και Λυκείου Μελιγαλά- Ζητούν να δοθεί λύση

Χωρίς θέρμανση λειτουργεί το Γυμνάσιο και Λύκειο Μελιγαλά για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, όπως καταγγέλλουν οι μαθητές και ο σύλλογος γονέων, εκφράζοντας την αγωνία και δυσαρέσκειά τους.
Παρά τις επανειλημμένες οχλήσεις προς τους αρμόδιους φορείς, το πρόβλημα παραμένει άλυτο, με τις αίθουσες να παραμένουν παγωμένες και τη μαθησιακή διαδικασία να επηρεάζεται σοβαρά.
Μαθητές και μαθήτριες αύριο, Δευτέρα 26 Ιανουαρίου, προβαίνουν σε αποχή, και με τη στήριξη του συλλόγου γονέων, ζητούν άμεση παρέμβαση και σαφείς απαντήσεις για το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης της εργολαβίας που αφορά στη θέρμανση του σχολείου.
Στην επιστολή, που υπογράφεται από την Μάρθα Κουτρουμπή, πρόεδρο του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων Γυμνασίου Μελιγαλά Μεσσηνίας και την Όλγα Μπουράνη πρόεδρο του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων Λυκείου Μελιγαλά Μεσσηνίας, αναφέρονται τα εξής: Εμείς το Δ.Σ ,οι γονείς και οι μαθητές του Γυμνασίου και Λυκείου Μελιγαλά Μεσσηνίας , αισθανόμαστε την ανάγκη να καταγγείλουμε δημόσια μια απαράδεκτη κατάσταση που συνεχίζεται εδώ και τρία συνεχόμενα χρόνια: