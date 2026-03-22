Τριήμερες και πολυήμερες εξορμήσεις στο καλεντάρι του Σ.Π.Ο.Κ. Ο Ευκλής” για το 2026

Ο Σύλλογος Πεζοπόρων και Ορειβατών Καλαμάτας «Ο Ευκλής» προσκαλεί τους φίλους της φύσης και της περιπέτειας να συμμετάσχουν στις δράσεις του για το 2026, που περιλαμβάνουν μοναδικές πεζοπορικές και εκδρομικές εμπειρίες στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Με προορισμούς που συνδυάζουν φυσική ομορφιά, ιστορία και πολιτισμό, το πρόγραμμα περιλαμβάνει εξορμήσεις στον Παρνασσό, δεκαήμερο ταξίδι στα Καρπάθια Όρη της Ρουμανίας, καθώς και τετραήμερη περιπέτεια στη Βάλια Κάλντα
“Ελάτε μαζί μας για τις επόμενές σας περιπέτειες!” αναφέρει σε ανακοίνωσή του. “Ακολουθήστε μας, να εξερευνήσουμε εκτός από τα καταπληκτικά μέρη με τις μονοήμερες μηνιαίες δράσεις μας, να απολαύσουμε αυτή την χρονιά ενδιαφέροντα 3ήμερα και 4ήμερα στην χώρα μας. Επίσης να γνωρίσουμε πεζοπορώντας και χώρες στο εξωτερικό όπως την Βουλγαρία και την Ρουμανία !!”