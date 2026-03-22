Τριήμερες και πολυήμερες εξορμήσεις στο καλεντάρι του Σ.Π.Ο.Κ. Ο Ευκλής” για το 2026

Ο Σύλλογος Πεζοπόρων και Ορειβατών Καλαμάτας «Ο Ευκλής» προσκαλεί τους φίλους της φύσης και της περιπέτειας να συμμετάσχουν στις δράσεις του για το 2026, που περιλαμβάνουν μοναδικές πεζοπορικές και εκδρομικές εμπειρίες στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Με προορισμούς που συνδυάζουν φυσική ομορφιά, ιστορία και πολιτισμό, το πρόγραμμα περιλαμβάνει εξορμήσεις στον Παρνασσό, δεκαήμερο ταξίδι στα Καρπάθια Όρη της Ρουμανίας, καθώς και τετραήμερη περιπέτεια στη Βάλια Κάλντα

“Ελάτε μαζί μας για τις επόμενές σας περιπέτειες!” αναφέρει σε ανακοίνωσή του. “Ακολουθήστε μας, να εξερευνήσουμε εκτός από τα καταπληκτικά μέρη με τις μονοήμερες μηνιαίες δράσεις μας, να απολαύσουμε αυτή την χρονιά ενδιαφέροντα 3ήμερα και 4ήμερα στην χώρα μας. Επίσης να γνωρίσουμε πεζοπορώντας και χώρες στο εξωτερικό όπως την Βουλγαρία και την Ρουμανία !!”

Άνοιξη από 1 έως 3 Μαΐου 2026: Πρωτομαγιά στον Κεντρικό Παρνασσό – Κορυφή Λιάκουρα (2.457 μ.) Ο Παρνασσός είναι στενά συνδεδεμένος με την Μυθολογία, θεωρείτο το Ιερό Βουνό του Θεού Απόλλωνα, ενώ στις πλαγιές του βρίσκονταν το Μαντείο των Δελφών, ”Το κέντρο του Αρχαίου Κόσμου”. Η Λιάκουρα είναι η ψηλότερη κορυφή του Παρνασσού με 2.457 μ. υψόμετρο, η 7η ψηλότερη κορυφή της Ελλάδας και σύμφωνα με την Μυθολογία το όνομά της προέρχεται από την παραλλαγή της λέξης Λυκώρεια, που σημαίνει ”Κραυγή των Λύκων”.

Καλοκαίρι από 1 έως 10 Αυγούστου 2026: Ρουμανία: 10ήμερη πεζοπορική και εκδρομική στα Καρπάθια Όρη. Μας περιμένουν μέρες γεμάτες πεζοπορίες μέσα σε απέραντα δάση, ορεινά μονοπάτια, λίμνες και πανέμορφα τοπία που μοιάζουν βγαλμένα από παραμύθι !! Παράλληλα, θα γνωρίσουμε τη γοητεία της Βουλγαρικής και Ρουμανικής κουλτούρας μέσα από επισκέψεις σε Μεσαιωνικά Κάστρα, παραδοσιακά χωριά και ιστορικές πόλεις, απολαμβάνοντας τη φιλοξενία και τις γεύσεις της χώρας.

Φθινόπωρο από 25 έως 28 Οκτωβρίου 2026: Βάλια Κάλντα – Αρκουδόρεμα – Κορυφή Φλέγγα – Δίδυμες λίμνες Φλέγγα – Βοβούσα – Μέτσοβο. 4ήμερο περιπέτειας στον Εθνικό Δρυμό της ”Ζεστής Κοιλάδας” της Βάλια Κάλντα στην Πίνδο. Θα εξερευνήσουμε μια από τις πιο παρθένες περιοχές της Ελλάδας: Φιλιππιάδα στον Κοκκινοπηλό (Terra Rossa) – Σπήλαιο Περάματος (Ιωάννινα) – Βοβούσα – Κορυφή Φλέγγα (2.159 μ.) – Δίδυμες Δρακόλιμνες Φλέγγα – Βάλια Κάλντα (Ζεστή Κοιλάδα) – Αρκουδόρεμα, στα χνάρια της καφέ αρκούδας – ”Μονοπάτι Καλλιτεχνών” μέρος του Ursa Trail – Μέτσοβο.