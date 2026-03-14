Τρίπολη: Εντοπίστηκαν με 63,6 γραμ. κοκαΐνης – Συνελήφθησαν

Συνελήφθησαν, χθες (13.3.2026) το απόγευμα, σε τοπική κοινότητα του δήμου Τρίπολης, από αστυνομικούς της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής του Εγκλήματος (Ο.Π.Κ.Ε.) Αρκαδίας, -2- αλλοδαποί ηλικίας 31 και 25 ετών, αντίστοιχα, γιατί στην κατοχή τους βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν ποσότητα κοκαΐνης συνολικού βάρους -63,6- γραμμαρίων και -2- κινητά. Επιπλέον, κατασχέθηκε το όχημα ως μέσο διευκόλυνσης τέλεσης αξιόποινων πράξεων. Προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Τρίπολης.