Σάββατο
14
Μάρτιος
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Τρίπολη: Εντοπίστηκαν με 63,6 γραμ. κοκαΐνης – Συνελήφθησαν

Συνελήφθησαν, χθες (13.3.2026) το απόγευμα, σε τοπική κοινότητα του δήμου Τρίπολης, από αστυνομικούς της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής του Εγκλήματος (Ο.Π.Κ.Ε.) Αρκαδίας, -2- αλλοδαποί ηλικίας 31 και 25 ετών, αντίστοιχα, γιατί στην κατοχή τους βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν ποσότητα κοκαΐνης συνολικού βάρους -63,6- γραμμαρίων και -2- κινητά. Επιπλέον, κατασχέθηκε το όχημα ως μέσο διευκόλυνσης τέλεσης αξιόποινων πράξεων.  Προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Τρίπολης.

