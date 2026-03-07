Τρίπολη: Νεκρή αστυνομικός μετά από πυροβολισμό μέσα στο σπίτι της

Μια τραγωδία εκτυλίχθηκε, το βράδυ της Παρασκευής (6/3), στην Τρίπολη, όταν μια γυναίκα αστυνομικός έχασε τη ζωή της από πυρά μέσα στο σπίτι της στην οδό Παναγιώτη Δεκάζου.

Συγκεκριμένα, το αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 23:00 κάτω από συνθήκες που ερευνώνται, την ώρα που στο διαμέρισμα βρίσκονταν ο σύζυγός της, επίσης ένστολος, μαζί με τα δύο ανήλικα παιδιά τους. Οι Αρχές κλήθηκαν εσπευσμένα στο σημείο προκειμένου να διαλευκάνουν τα αίτια που οδήγησαν στον θανάσιμο τραυματισμό της άτυχης γυναίκας.

Η γυναίκα, με καταγωγή από τη Θεσσαλονίκη, διακομίστηκε άμεσα με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Παναρκαδικό Νοσοκομείο, στην Τρίπολη. Παρά τη μάχη που έδωσαν οι γιατροί στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών, η αστυνομικός δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή και υπέκυψε στα τραύματά της.

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με τη Δημοτική Ραδιοφωνία Τρίπολης, στον τόπο του συμβάντος έσπευσαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες απέκλεισαν τον χώρο και άρχισαν τη συλλογή στοιχείων, ενώ παράλληλα αναζητούν μαρτυρίες που θα ρίξουν φως στην υπόθεση.

Πάντως, σύμφωνα με όσα αναφέρουν περίοικοι, από το εσωτερικό του διαμερίσματος στην Τρίπολη ακούγονταν συχνά έντονοι καβγάδες το τελευταίο διάστημα. Ένα ιδιαίτερα κρίσιμο στοιχείο που εξετάζεται από την ΕΛ.ΑΣ. είναι το γεγονός ότι από τον σύζυγο της θανούσας είχε αφαιρεθεί η άδεια οπλοφορίας εξαιτίας ψυχολογικών προβλημάτων.

Οι αστυνομικοί που διενεργούν την προανάκριση αφήνουν όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά, συμπεριλαμβανομένης και της πιθανότητας της αυτοχειρίας. Η έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και αναμένονται νεότερες ανακοινώσεις για τις ακριβείς συνθήκες της τραγωδίας.