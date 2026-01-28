Τελευταία Νέα
97.3best
Τετάρτη
28
Ιανουάριος
TOP
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ

Ένα σπουδαίο έργο από τη ΔΕΥΑ του δήμου Μεσσήνης – Σε λειτουργία το φωτοβολταϊκό πάρκο στην Αδριανή

Share

Ένα σπουδαίο έργο, που αναμένεται να συμβάλει καθοριστικά στην εξοικονόμηση ενέργειας και στη μείωση του λειτουργικού κόστους της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Μεσσήνης, ξεκίνησε σήμερα την λειτουργία του. Πρόκειται για το Φωτοβολταϊκό πάρκο, ισχύος 900 KW, το οποίο συνδέθηκε με το δίκτυο μέσης τάσης της ΔΕΔΔΗΕ και αναμένεται να μειώσει σε μεγάλο βαθμό το κόστος ενέργειας της ΔΕΥΑΜ. Το φωτοβολταϊκό πάρκο κατασκευάστηκε από την ΔΕΥΑΜ σε οικόπεδο ιδιοκτησίας του Δήμου, στην Δ.Κ. Αδριανής της Δ.Ε. Αίπειας, αποτελώντας μία σημαντική επένδυση στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

Σήμερα το πρωί στελέχη και συνεργείο της ΔΕΔΔΗΕ, παρουσία του Δημάρχου Μεσσήνης Γιώργου Αθανασόπουλου, του αντιπροέδρου της ΔΕΥΑΜ Νίκου Φύκιρη, του διευθυντή της ΔΕΥΑΜ Δημήτρη Λεμπέση, του προέδρου της Δ.Κ. Αδριανής Παναγιώτη Γκαϊδόγιαννη και υπηρεσιακών παραγόντων του Δήμου, προχώρησαν στη σύνδεση του πάρκου με το δίκτυο της ΔΕΔΔΗΕ, θέτοντάς το επίσημα σε λειτουργία.

Σε δήλωσή του, ο Δήμαρχος Μεσσήνης Γιώργος Αθανασόπουλος έκανε λόγο για ένα έργο με ιδιαίτερα σημαντική ωφέλεια για την ΔΕΥΑΜ, τονίζοντας ότι θα συμβάλλει ουσιαστικά στη μείωση του ενεργειακού κόστους και στην βιώσιμη λειτουργία της επιχείρησης. Όπως σημείωσε, το έργο χρηματοδοτήθηκε κατά κύριο λόγο από το Υπουργείο Εσωτερικών, ενώ ένα μικρό μέρος της δαπάνης θα καλυφθεί από ίδιους πόρους της ΔΕΥΑΜ. Θα συμψηφίζονται περίπου 1,5 εκατ. KW ετησίως, γεγονός που θα οδηγήσει σε περίπου 20% μείωση του ενεργειακού κόστους της ΔΕΥΑΜ, δίνοντας τη δυνατότητα στην επιχείρηση να ενισχύσει τις παρεχόμενες υπηρεσίες προς τους δημότες. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η Δημοτική Αρχή συνεχίζει να επενδύει σε έργα πράσινης ενέργειας, με στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη και την προστασία του περιβάλλοντος.

Ακολουθήστε το Best-TV στο Google News.
ΕΤΙΚΕΤΕΣ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Διαβάστε Επίσης

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ

Χωρίς Κατηγορία

Η ενημέρωση με επίκεντρο εσένα... Ειδήσεις από τη Μεσσηνία, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο

Επικοινωνία: [email protected] , +30 27210 63264

ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ Μεσσηνιακή Τηλεόραση Ραδιοφωνία Α.Ε. ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ Best-tv.gr ΕΔΡΑ Καλαμάτα, Ηρώων Πολυτεχνείου 0, 24134 ΑΦΜ 801227730 ΔΟΥ Καλαμάτα ΤΗΛ – ΕΜΑΙΛ 2721063264/ [email protected] ΒΑΣΙΚΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ Μπελογιάννης Χρήστος Μπελογιάννης Γιώργος ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ /ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Μπελογιάννης Χρήστος ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Θέμης Κανελλόπουλος ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ / ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ DOMAIN Μεσσηνιακή Τηλεόραση Ραδιοφωνία Α.Ε.

Copyright © 2020 BEST MEDIA | Designed & Powered By nxcode