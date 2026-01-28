Ένα σπουδαίο έργο από τη ΔΕΥΑ του δήμου Μεσσήνης – Σε λειτουργία το φωτοβολταϊκό πάρκο στην Αδριανή

Ένα σπουδαίο έργο, που αναμένεται να συμβάλει καθοριστικά στην εξοικονόμηση ενέργειας και στη μείωση του λειτουργικού κόστους της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Μεσσήνης, ξεκίνησε σήμερα την λειτουργία του. Πρόκειται για το Φωτοβολταϊκό πάρκο, ισχύος 900 KW, το οποίο συνδέθηκε με το δίκτυο μέσης τάσης της ΔΕΔΔΗΕ και αναμένεται να μειώσει σε μεγάλο βαθμό το κόστος ενέργειας της ΔΕΥΑΜ. Το φωτοβολταϊκό πάρκο κατασκευάστηκε από την ΔΕΥΑΜ σε οικόπεδο ιδιοκτησίας του Δήμου, στην Δ.Κ. Αδριανής της Δ.Ε. Αίπειας, αποτελώντας μία σημαντική επένδυση στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

Σήμερα το πρωί στελέχη και συνεργείο της ΔΕΔΔΗΕ, παρουσία του Δημάρχου Μεσσήνης Γιώργου Αθανασόπουλου, του αντιπροέδρου της ΔΕΥΑΜ Νίκου Φύκιρη, του διευθυντή της ΔΕΥΑΜ Δημήτρη Λεμπέση, του προέδρου της Δ.Κ. Αδριανής Παναγιώτη Γκαϊδόγιαννη και υπηρεσιακών παραγόντων του Δήμου, προχώρησαν στη σύνδεση του πάρκου με το δίκτυο της ΔΕΔΔΗΕ, θέτοντάς το επίσημα σε λειτουργία.

Σε δήλωσή του, ο Δήμαρχος Μεσσήνης Γιώργος Αθανασόπουλος έκανε λόγο για ένα έργο με ιδιαίτερα σημαντική ωφέλεια για την ΔΕΥΑΜ, τονίζοντας ότι θα συμβάλλει ουσιαστικά στη μείωση του ενεργειακού κόστους και στην βιώσιμη λειτουργία της επιχείρησης. Όπως σημείωσε, το έργο χρηματοδοτήθηκε κατά κύριο λόγο από το Υπουργείο Εσωτερικών, ενώ ένα μικρό μέρος της δαπάνης θα καλυφθεί από ίδιους πόρους της ΔΕΥΑΜ. Θα συμψηφίζονται περίπου 1,5 εκατ. KW ετησίως, γεγονός που θα οδηγήσει σε περίπου 20% μείωση του ενεργειακού κόστους της ΔΕΥΑΜ, δίνοντας τη δυνατότητα στην επιχείρηση να ενισχύσει τις παρεχόμενες υπηρεσίες προς τους δημότες. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η Δημοτική Αρχή συνεχίζει να επενδύει σε έργα πράσινης ενέργειας, με στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη και την προστασία του περιβάλλοντος.