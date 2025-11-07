Τρισάγιο από το Μητροπολίτη Μεσσηνίας σε πεσόντες στρατιωτικούς (pic’s)

Σε κλίμα συγκίνησης τελέστηκε σήμερα Παρασκευή 7-11-2025, Τρισάγιο από τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Μεσσηνίας κ. Χρυσόστο­μο, στο ανακαινισθέν μνημείο εντός τοῦ 9ου Σ.Π. – ΚΕΝ Καλαμάτας, εις μνήμην των πεσόντων Ανθυπολοχαγού (ΠΖ) Ευστρατίου Τσιγγανέ και του Στρατιώτη (ΠΖ) Ιωάννη Ηγεμόνα, οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος, στις 7 Νοεμβρίου 1983, κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής βολής με πραγματική χειροβομβίδα, στο πεδίο βολής του στρατοπέδου.

Ακολούθησε κατάθεση στεφάνων στο μνημείο πεσόντων και χαιρετισμός από τον Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας Αθανάσιο Δαβάκη.

Στην τελετή επίσης παρέστησαν ο Αντιπεριφερειάρχης Μεσ­ση­νίας Ευστάθιος Ανα­στα­σό­πουλος, ο Διοικητής της ΔΙΚΕ (IV Μ.Π. Πελο­πόν­νησος) Υποστρά­τηγος Αλέξανδρος Χατζηαλεξανδρής καθώς και εκπρόσωποι των λοιπών τοπικών αρχών και των σωμάτων ασφαλείας.