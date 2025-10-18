Μητροπολίτης Μεσσηνίας: «Οφειλόμενη απάντηση»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

† Ο ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ Καλαμάτα 16-10-2025

«Οφειλόμενη απάντηση»

Τις τελευταίες ημέρες επανήλθε στην επικαιρότητα το θέμα της καύσης των νεκρών με επιχειρήματα και διαπιστώσεις, από μέρους του προέδρου της ΑΜΚΕ «Ελληνική Κοινωνία Αποτέφρωσης» και του «Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας Α.Ε.», με τις οποίες προσπάθησε να εξομοιώ­σει την αρνητική στάση της Ορθόδοξης Εκκλησίας έναντι της αποτέφρω­σης και της καύσης των νεκρών με τα επιχειρηματικά του ενδιαφέροντα και την κίνηση των κεφαλαίων της επιχείρησής του, παραθεωρώντας, όπως ήταν φυσικό και την «άλλη» άποψη και θέση.

Προσεγγίζοντας ο κ. Πρόεδρος το θέμα με αντιπαλότητα, και μάλιστα με οικονομικά μεγέθη και αναφορές, μάλλον ανησυχία φανερώ­νει πλέον και έλλειψη αυτοπεποίθησης ενώ συγχρόνως δεν αποκρύπτει και μία υποφώσκουσα επιδίωξη, αυτή της προβολής και της διαφήμισης.

Για την Ορθόδοξη Εκκλησία και ειδικότερα για την Εκκλησία της Ελλάδος το θέμα της καύσης των νεκρών δεν είναι ούτε οικονομικό, ούτε ιδεολογικό ούτε επιχειρηματικό μιάς «βαρειάς βιομηχανίας», αλλά πρώ­τι­στα και αποκλειστικά θέμα πίστης, γι’ αυτό δεν το θέτει υπό συζήτηση με κανέναν άλλον εξωεκκλησιαστικό παράγοντα, ούτε το διαπραγμα­τεύε­ται με οποιουδήποτε οικονομικού συμφέροντος επιχείρη­μα, δεν το αμφισβητεί και δεν διαφοροποιείται.

Ο σεβασμός προς το ανθρώπινο σώμα, ως στοιχείο και αποτέ­λεσμα της δημιουργίας του Θεού είναι καθοριστικός παράγοντας για την στάση της Ορθόδοξης Εκκλησίας έναντι της καταστροφικής καύσης και του αφανισμού του σώματος.

Η θεώρηση του ανθρωπίνου σώματος ως στοιχείου της ανθρώπινης προσωπικότητας, ως ὁλοκληρωμένης ψυχοσωματικής οντό­τη­τας, είναι το sine qua non για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργικά και εκκλησιαστικά καθορίζεται η τιμητική στάση της Ορθόδοξης Εκκλησίας έναντι της ταφής των νεκρών και της καύσης τους.

Ο κ. Πρόεδρος θα πρέπει να ξέρει ότι ο σεβασμός είναι αμφιμονοσήμαντη και όχι μονοσήμαντη στάση, άλλως ο καθένας μπορεί να ασυδοτεί έναντι του άλλου με ακίδα αντιπαλότητας την εκκλησιαστι­κή πίστη ή την επιχειρηματική επιδίωξη, και η αντιπαλότητα αυτή απο­δει­κνύει ότι οι σκοποί είναι άλλοι και οι επιδιώξεις διαφορετικές.

Η εκκλησιαστική πίστη προσβλέπει στην τιμή προς τον άνθρωπο ακόμη και ως νεκρόν. Η επιχειρηματική δραστηριότητα σχοινο­βα­τεί μεταξύ του πορισμού και του κέρδους.

Όπως αντιλαμβάνεστε κ. Πρόεδρε τα μεγέθη είναι διαφορετι­κά και δεν επιδέχονται συζήτηση αλλά αμοιβαίο σεβασμό, ελευθερία και αποδοχή του διαφορετικού.