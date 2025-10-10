Τρισεκατομμύρια θα κοστίσουν στην Ευρώπη τα ακραία καιρικά φαινόμενα μέχρι το 2050

Η ΕΕ προειδοποίησε ότι «δεν μπορεί να μειώσει» τους στόχους της για το κλίμα και τη βιωσιμότητα, αφού αποκάλυψε το πραγματικό κόστος των ζημιών από ακραία καιρικά φαινόμενα στην Ευρώπη.

Μια νέα έκθεση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος (ΕΟΠ) υπολόγισε τις μέσες ετήσιες οικονομικές απώλειες που προκλήθηκαν από φαινόμενα που σχετίζονται με το κλίμα, όπως έντονη ζέστη, πλημμύρες και ξηρασία, από το 1980 έως το 2023.

Σύμφωνα με το euronews, η Υπηρεσία διαπίστωσε ότι η επιδείνωση των επιπτώσεων του κλίματος θα μπορούσε να μειώσει το ΑΕΠ της ΕΕ κατά 7 % έως το τέλος του αιώνα, με εκτιμώμενες απώλειες 2,4 τρισεκατομμυρίων ευρώ από το 2031 έως το 2050, εάν η αύξηση της θερμοκρασίας υπερβεί τους 1,5 °C.

Πόσο έχουν κοστίσει στην Ευρώπη οι ακραίες καιρικές συνθήκες;

Σύμφωνα με την έρευνα, οι μέσες ετήσιες κλιματικές ακραίες συνθήκες στην ΕΕ κόστισαν περίπου 8,5 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως από το 1980 έως το 1989.

Το ποσό αυτό αυξήθηκε σε 14 δισεκατομμύρια ευρώ από το 1990 έως το 1999, πριν φτάσει τα 17,8 δισεκατομμύρια ευρώ από το 2010 έως το 2019.

Από το 2020 έως το 2023, το ετήσιο κόστος έφτασε στο υψηλότερο επίπεδο όλων των εποχών, στα 44,5 δισεκατομμύρια ευρώ.

