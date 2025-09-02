Τρύγος: Μέτριες οι αποδόσεις, καλύτερη η εικόνα των τιμών

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται αυτή την περίοδο ο τρύγος των αμπελιών στο σύνολο της χώρας. Η μέχρι τώρα εικόνα για τις αποδόσεις είναι ότι αυτές κυμαίνονται σε μεσαία επίπεδα, με καλή, όμως, ποιότητα σταφυλιών. Παρ’ όλα αυτά, οι καιρικές συνθήκες από την έναρξη της καλλιεργητικής περιόδου μέχρι και τη συλλογή δημιούργησαν προβλήματα στην παραγωγή.

Όσον αφορά το θέμα των τιμών, δεν φαίνεται να υπάρχουν σημαντικές διαφοροποιήσεις σε σχέση με την περσινή περίοδο. Τέλος, μεγάλο ερώτημα παραμένει το ζήτημα των εξαγωγών προς την Αμερική, καθώς το κρασί αποτελεί ένα από τα βασικά εξαγώγιμα προϊόντα της χώρας με προορισμό την άλλη άκρη του Ατλαντικού.

Παρακολουθώντας τις τελευταίες εξελίξεις στον κλάδο της αμπελουργίας, η «ΥΧ» καταγράφει την πορεία του τρύγου σε διάφορες περιοχές, σύμφωνα με τις μαρτυρίες των ανθρώπων της παραγωγής.

