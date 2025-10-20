Ο αγροτικός κόσμος βουλιάζει… Κραυγή αγωνίας των αγροτών

Ο αγροτικός κόσμος βιώνει πρωτοφανή κρίση. Το κόστος παραγωγής εκτοξεύεται, οι τιμές παραμένουν εξευτελιστικές, οι ζημιές δεν αποζημιώνονται και η πολιτεία γυρίζει την πλάτη στους ανθρώπους της γης. Μέσα σε όλα αυτά, το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ αποκαλύπτει το μέγεθος της αδικίας και της κομματικής εξυπηρέτησης εις βάρος των αγροτών. Απέναντι σε αυτή την κατάσταση, δεν υπάρχει χώρος για σιωπή. Οι αγρότες οφείλουν να μετατρέψουν την οργή τους σε οργανωμένο αγώνα, για την επιβίωσή τους και το μέλλον της ελληνικής υπαίθρου. Χαρακτηριστικά τα όσα αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Αγροτικός Σύλλογος Χανδρινού και Περιφέρειας:

Ο αγροτικός κόσμος βουλιάζει. Οι αγρότες είναι αντιμέτωποι με την τεραστία αύξηση του κόστους παραγωγής, τις χαμηλές τιμές που επιβάλλουν οι βιομήχανοι , τις μεγάλες ζημιές που δεν αποζημιώνονται, την μεγάλη διεύρυνση της ψαλίδας τιμών παραγωγού-τιμών καταναλωτή, την κλιματική κρίση και τις συνέπειές της στην παραγωγή, Βουτηγμένη στα χρέη, Και στα απλήρωτα τιμολόγια βρίσκονται χωρίς καμία στηρίξει απέναντι σε μια εχθρικοί και προκλητική κυβέρνηση .

Κοντά σε αυτά Ήρθε να προστεθεί και το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν έφτανε η δραματικοί μειώσει που είχαμε από της αναθεωρήσεις της νέας ΚΑΠ τα τελευταία χρόνια ήρθαν και οι υπουργοί και βουλευτές της κυβέρνησης προκλητικά να μοιράζουν τα λεφτά των αγροτών φτιάχνοντας κομματικούς στρατούς . Τώρα η κυβέρνηση κάνει ότι μπορεί για να καλύψει τους υπουργούς της και να κουκουλώσει το σκάνδαλο. Προσπαθώντας να το φορτώσει το σκάνδαλο στις πλάτες τον τίμιων αγροτών. Προκλητικά ψέματα και από τον υπουργό αγροτικής ανάπτυξης κατά την επίσκεψη του στον νόμο μας ότι θα γίνουν πληρωμές στις 18 Οκτώβριου κατι που δεν έγινε κάτι που δείχνει και την αξιοπιστία αυτής της κυβέρνησης.

Η οργή είναι μεγάλη δεν θα αφήσουμε να κουκουλώσουν να μπαζώσουν για άλλη μια φορά .

Με τις πολιτικές τους προσπαθούν να δώσουν το τελειωτικό χτύπημα στον αγροτικό κόσμο, που θα τον οδηγήσει στην χρεοκοπία και σε μαζική έξοδο από την γεωργία και τις αγροτικές περιοχές , και θα ανοίξει φαρδιά-πλατιά τον δρόμο στης πολυεθνικές και τα funds. Καλούμε τους συναδέλφους μας η οργή τους να μετατραπεί σε αγώνα.

Να οργανώσουν τον αγώνα τους για να αποτρέψουν το ξεκλήρισμα τους αλλά και να διεκδικήσουν τα δίκαια αιτήματά τους σε συντονισμό με τους συναδέλφους τους σε ολη την χωρά

Διεκδικούμαι

-Να καταβληθούν τώρα όλα τα χρωστούμενα χρήματα από την κυβέρνηση.

-Η επιδότηση να δίνεται στην πραγματική παραγωγή και ζωικό κεφάλαιο.

-Να αποδοθούν πολιτικές και ποινικές ευθύνες για το σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ και να δοθούν τα ονόματα στη δημοσιότητα.

-Να μην πληρώσουν τα πρόστιμα ο λαός και οι αγρότες αλλά η κυβέρνηση, οι υπουργοί, οι διοικήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, αυτοί που εν τέλει ευθύνονται και τα έφαγαν!

-Μείωση του κόστους παραγωγής με αφορολόγητο πετρέλαιο, φθηνό ρεύμα και κατάργηση του ΦΠΑ στα αγροτικά εφόδια.

-Κατώτερες εγγυημένες τιμές και αλλαγή του κανονισμού του ΕΛΓΑ ώστε να καλύπτει στο 100% την παραγωγή και το κεφάλαιο.

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΧΑΝΔΡΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ