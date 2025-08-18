Τσεκούρι σε επιδόματα: Πώς οι ονομαστικές αυξήσεις μισθών οδηγούν σε περικοπές κοινωνικών παροχών

Η κυβέρνηση ετοιμάζεται να «ξεσκονίσει» τα ΑΦΜ όσων λαμβάνουν επιδόματα, για να εντοπίσει τους «πονηρούληδες» που τα εισπράττουν ενώ δεν τα δικαιούνται. Δεν επέδειξε βέβαια τον ίδιο ζήλο για τα χιλιάδες ΑΦΜ που εισέπρατταν παρανόμως αγροτικές επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Έπρεπε να παρέμβει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για να αρχίσει να ξετυλίγεται το νήμα της διαπλοκής, αν και πάλι επιστρατεύθηκαν τακτικές «μπαζώματος» των ευθυνών.

Ας μην είμαστε ωστόσο κακόπιστοι. Σύμφωνα με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη, το Μητρώο Εθνικών Παροχών και Ενισχύσεων, που θα χαρτογραφεί ποιοι, πώς και γιατί λαμβάνουν χρήματα ή άλλες παροχές από το κράτος, θα είναι «εργαλείο άσκησης πιο αποτελεσματικής κοινωνικής πολιτικής».

Αποκλεισμένοι από επιδόματα

Εν τω μεταξύ, μέχρι η τσιμπίδα της ΑΑΔΕ να εντοπίσει τους επιτήδειους, δεκάδες χιλιάδες οικογένειες αποκλείονται από επιδόματα που μέχρι πρόσφατα δικαιούνταν, επειδή… ανέβηκαν εισοδηματική κατηγορία. Μόνο που έτσι όπως είναι δομημένο το φορολογικό σύστημα, χωρίς τιμαριθμοποίηση της φορολογικής κλίμακας, με τη βοήθεια του πληθωρισμού, οι εισοδηματικές αυξήσεις ήταν στα χαρτιά, όχι στην πράξη.

