Τσικνοπέμπτη… και γιορτή στην Κεντρική Αγορά Καλαμάτας (video)

Η Κεντρική Αγορά Καλαμάτας φόρεσε τα γιορτινά της.  Ο Πρόεδρος της Κ.Α.Κ. Γιάννης Δούβας βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «Τι Λες Τώρα» με την Αναστασία Μάντζαρη, προσκαλώντας  όλο τον κόσμο στη μεγάλη γιορτή της Τσικνοπέμπτης. Με ζωντανή μουσική, παραδοσιακά κεράσματα και άφθονο κέφι, η Αγορά μετατρέπεται στην καρδιά των αποκριάτικων εκδηλώσεων, προσφέροντας μια μοναδική εμπειρία στους επισκέπτες. Παράλληλα, συζητήθηκε ο σχεδιασμός για τον εκσυγχρονισμό του χώρου, μέσα από στοχευμένες πρωτοβουλίες που ενισχύουν τους τοπικούς παραγωγούς και επιχειρηματίες.

