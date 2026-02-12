Τελευταία Νέα
Τσικνοπέμπτη: Όσα πρέπει να ξέρετε για το σωστό ψήσιμο στο κρέας

Οι ψησταριές έχουν πάρει φωτιά από νωρίς το πρωί και ανήμερα Τσικνοπέμπτης όλοι ετοιμάζονται να τιμήσουν τη μεγάλη γιορτή της κρεατοφαγίας. Μια κάπνα θα καλύψει την πόλη και οι παρέες θα μαζευτούν σε άλλη μία αφορμή για γλέντι και διασκέδαση. Πολλοί θα επιλέξουν να παραγγείλουν τα ψητά στο σπίτι και άλλοι θα προτιμήσουν μία παραδοσιακή χασαποταβέρνα.

Ωστόσο υπάρχουν και εκείνοι που θα πάρουν σχάρα, κάρβουνα και τα απαραίτητα κρεατικά από τον χασάπη ώστε να επιχειρήσουν να κάνουν ένα σπιτικό bbq.

Αν ανήκετε στους τελευταίους υπάρχουν μερικά tips που αν τα ακολουθήσετε θα σας βγάλουν ασπροπρόσωπους! Άλλωστε η επιβράβευση του καλού ψήστη είναι να βλέπει τους άλλους να απολαμβάνουν τις “δημιουργίες” του.

1. Η σωστή θερμοκρασία

Πριν βάλουμε το κρέας στη σχάρα βγάλτε το από το ψυγείο και αφήστε το τουλάχιστον για μισή ώρα έξω, για να έρθει σε θερμοκρασία δωματίου.

2. Η σχάρα

Πριν ξεκινήσουμε φροντίζουμε να έχουμε καθαρίσει σχολαστικά τη σχάρα από προηγούμενα υπολείμματα, για να μη δημιουργηθούν υπερβολικές μαυρίλες πάνω στο κρέας από κολλημένα λίπη. Πριν τοποθετήσουμε το κρέας στη σχάρα, την περνάμε με λεμόνι και τη βάζουμε να κάψει καλά. Έπειτα τη λαδώνουμε για να μην κολλήσει το κρέας.

Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του news247.gr πατώντας εδώ 

