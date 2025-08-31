Τζόγος στην Ευρώπη: Σε παράνομες ιστοσελίδες το 71% του τζίρου το 2024

Οι παράνομες εταιρείες τυχερών παιχνιδιών (παράνομος τζόγος) κατέλαβαν το 71% της αγοράς online στοιχημάτων και καζίνο στην Ευρώπη πέρυσι, ή 80,65 δισεκατομμύρια ευρώ, καθώς οι ρυθμιστικές αρχές αγωνίστηκαν να περιορίσουν τα καζίνο κρυπτονομισμάτων, τις αγορές προβλέψεων και τα μη αδειοδοτημένα αθλητικά στοιχήματα κατά τη διάρκεια μιας χρονιάς άνθησης για τον αθλητισμό.

Αυτό αντιπροσωπεύει μια αύξηση 53% στα ακαθάριστα έσοδα από παράνομα τυχερά παιχνίδια, τη διαφορά μεταξύ του τι στοιχηματίζουν οι παίκτες και του τι κερδίζουν, από το 2023, σύμφωνα με στοιχεία της Yield Sec που δημοσιεύθηκαν την Τρίτη. Η Yield Sec, μια εταιρεία ανάλυσης δεδομένων που παρακολουθεί τις online αγορές, ορίζει τις παράνομες πλατφόρμες ως εκείνες που δεν έχουν άδεια σε δικαιοδοσίες στις οποίες στοχεύουν ή με τις οποίες πραγματοποιούν συναλλαγές.

