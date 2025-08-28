“Απειλή” ο πληθωρισμός για το αφήγημα της ΔΕΘ – Ποια προϊόντα βρίσκονται στην πρώτη γραμμή των αυξήσεων

Κεντρικό αφήγημα της φετινής ΔΕΘ θα είναι η πολιτική αύξησης του πραγματικού διαθέσιμου εισοδήματος. Αυτό προκύπτει αν από τις ονομαστικές αυξήσεις που θα δοθούν σε μισθωτούς και συνταξιούχους, αφαιρεθούν οι επιπλέον φόροι, οι ασφαλιστικές εισφορές αλλά και το πρόσθετο κόστος που θα προκύψει στον οικογενειακό προϋπολογισμό λόγω πληθωρισμού.
Χαρακτηριστικές οι ακόλουθες πρωτοβουλίες:
1. Οι λογαριασμοί ρεύματος έχουν κάνει πολύ μεγάλη ζημιά τους τελευταίους μήνες με τις ανατιμήσεις να είναι διψήφιες σε σχέση με πέρυσι. Μπορεί να προσφέρονται φθηνότερες λύσεις στους καταναλωτές κυρίως μέσω των σταθερών τιμολογίων ωστόσο, ο μεγάλος αριθμός των νοικοκυριών παραμένει στο “πράσινο” τιμολόγιο το οποίο είναι πολύ ακριβότερο σε σχέση με πέρυσι ενώ πλέον δεν υπάρχει και η στήριξη των κρατικών επιδοτήσεων. Ήδη από το αρμόδιο υπουργείο Περιβάλλοντος -και μάλιστα από τον ίδιο τον υπουργό- υπήρξαν οι πρώτες “παροτρύνσεις” στα τιμολόγια του Σεπτεμβρίου να αποτυπωθούν σημαντικές μειώσεις με δεδομένη την πολύ μεγάλη αποκλιμάκωση στην τιμή χονδρικής του ηλεκτρικού ρεύματος (σ.σ από τα 135 ευρώ η μεγαβατώρα πέρυσι, πέσαμε φέτος στα 73 ευρώ και αυτό αφήνει μεγάλο περιθώριο για μειώσεις). Με σημαντικές μειώσεις μέσα στον Σεπτέμβριο, θα υπάρξει σημαντικό όφελος για τον πληθωρισμό του Σεπτεμβρίου καθώς η σύγκριση θα γίνει με τις περυσινές υψηλές τιμές.
