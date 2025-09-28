Β Τοπική κατηγορία: Με το δεξί Παναθηναϊκός, Ατρόμητος, Δόξα, Λαιΐκα και Εθνικός Μελιγαλά

Ποδαρικό με το δεξί στο Πρωτάθλημα της Β’ Τοπικής για Παναθηναϊκό Καλαμάτας, Ατρόμητο Πλατέος, Δόξα Καλαμάτας, ΑΟ Λαιΐκων και Εθνικό Μελιγαλά, που στις αναμετρήσεις της πρώτης αγωνιστικής επικράτησαν των αντιπάλων τους.

Τη νίκη στα χαρτιά πήρε η ομάδα του Αστέρα Αρφαρών από τον Νέο Άρι, ενώ ισόπαλοι αναδείχθηκαν ΑΕ Αβίας – Τσικλητήρας Πύλου.

Αναλυτικά, τα αποτελέσματα, η βαθμολογία και η επόμενη αγωνιστική:

Αποτελέσματα – 1η αγωνιστική

ΑΟ Πατίστα – Παναθηναϊκός Καλαμάτας 1-7

ΑΕ Αβίας – Τσικλητήρας Πύλου 1-1

ΠΑΟΚ Ασπροχώματος – Εθνικός Μελιγαλά 1-3

Θύελλα Μερόπης – Ατρόμητος Πλατύ 1-2

Αναγέννηση Παραλίας – Δόξα Καλαμάτας 1-2

Αστέρας Αρφαρών – Νέος Άρις 3-0 α.α.

ΠΑΣ Ράχης – ΑΟ Λαιΐκων 0-2

Ηρακλής Καλαμάτας – Παπαφλέσσας Βλαχόπουλου 19:00

Βαθμολογία (1η αγωνιστική)

1. Παναθηναϊκός Καλαμάτας 3

2. Εθνικός Μελιγαλά 3

3. Ατρόμητος Πλατύ 3

4. ΑΟ Λαιΐκων 3

5. Αστέρας Αρφαρών 3

6. Δόξα Καλαμάτας 3

7. ΑΕ Αβίας 1

8. Τσικλητήρας Πύλου 1

9. Ηρακλής Καλαμάτας 0

10. Παπαφλέσσας Βλαχόπουλου 0

11. Αναγέννηση Παραλίας 0

12. ΠΑΟΚ Ασπροχώματος 0

13. Θύελλα Μερόπης 0

14. ΑΟ Πατίστα 0

15. ΠΑΣ Ράχης 0

16. Νέος Άρις 0

Η επόμενη αγωνιστική (2η)

ΑΕ Αβίας – ΑΟ Πατίστα

Παναθηναϊκός Καλαμάτας – Ηρακλής Καλαμάτας

Τσικλητήρας Πύλου – ΠΑΟΚ Ασπροχώματος

Παπαφλέσσας Βλαχόπουλου – Θύελλα Μερόπης

Εθνικός Μελιγαλά – Αναγέννηση Παραλίας

Ατρόμητος Πλατύ – Αστέρας Αρφαρών

Δόξα Καλαμάτας – ΑΟ Λαιΐκων

Νέος Άρις – ΠΑΣ Ράχη 0-3 α.α.