Βασιλάδα Μεσσηνίας: Ο Τρύγος στους περίφημους Μεσσηνιακούς αμπελώνες

Η περίοδος του τρύγου έχει ξεκινήσει. Στη Μεσσηνία, οι αμπελουργοί βρίσκονται επί ποδός.

Όπως είπε στην ΕΡΤ3 και την εκπομπή «Περίμετρος» ο Κωνσταντίνος Ψαρούλης, τρίτης γενιάς αμπελουργός που συνεχίζει την οικογενειακή παράδοση, η φετινή χρονιά θα είναι πολύ ποιοτική αν και όχι τόσο παραγωγική: «Ο Μεσσηνιακός αμπελώνας έχει τα δικά του χαρακτηριστικά, καθώς τον έχουμε εγκαταστήσει στον πυθμένα μιας προϊστορικής λίμνης, με μεγάλη διαφορά θερμοκρασίας μεταξύ της μέρας και της νύχτας, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται πολύ αρωματικά κρασιά, με μεγάλη βοτανικότητα. Γενικά η Μεσσηνία φημίζεται για τα κρασιά της. Εδώ καλλιεργούνται οι πιο γνωστές ποικιλίες. Η Μεσσηνιακή ποικιλία είναι το Φιλέρι, μια λευκή ποικιλία, που παράγει κρασιά για όλα τα τραπέζια, με χαρακτηριστικά αρώματα, αλλά και το Ασύρτικο».

Σύμφωνα με τον κ. Ψαρούλη, «τα τελευταία χρόνια έχει γίνει μεγάλη ανάπτυξη του ελληνικού αμπελώνα και των οινοποιείων, με σύγχρονα μηχανήματα και οινοποιούς που κατέχουν γνώσεις υψηλού επιπέδου. Η ποιότητα των κρασιών μας δεν έχει τίποτα να ζηλέψει από τα γαλλικά κρασιά ή από άλλα εξαιρετικά κρασιά του κόσμου».

ertflix.gr | Ακούστε περισσότερα στο ertecho.gr Δείτε περισσότερα στο| Ακούστε περισσότερα στο

Ρεπορτάζ: Κώστας Γαζούλης