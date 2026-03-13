Βασίλης Παπαευσταθίου στο «Τι λες τώρα»: Μια Πρότυπη Κοινωνική Πολυκατοικία και η «Φωνή» των Νέων Αλλάζουν την Καλαμάτα (video)

O Αντιδήμαρχος Καλαμάτας, Βασίλης Παπαευσταθίου βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «Τι λες τώρα με την Αναστασία Μάντζαρη βρέθηκε Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε η ευρωπαϊκή επιτυχία του Δήμου: η έγκριση κατασκευής μιας πρότυπης κοινωνικής πολυκατοικίας στη θέση Πλακωτά. Πρόκειται για ένα έργο που απέσπασε την απόλυτη βαθμολογία (15/15) ανάμεσα σε εκατοντάδες προτάσεις, εξασφαλίζοντας 20 σύγχρονα, ενεργειακά αυτόνομα διαμερίσματα για οικογένειες που έχουν ανάγκη, βασιζόμενο στην έννοια της προσιτής κατοικίας και όχι της δωρεάν κατοικίας.

Ο κ. Παπαευσταθίου εξήγησε τη φιλοσοφία του “New European Bauhaus”, τονίζοντας ότι η νέα υποδομή δεν θα θυμίζει τις παλιές εργατικές κατοικίες, αλλά θα αποτελεί κόσμημα αισθητικής και βιωσιμότητας. Στη συνέχεια, η συζήτηση στράφηκε στη νέα γενιά, με τον Αντιδήμαρχο να σχολιάζει τις καινοτόμες προτάσεις που κατέθεσαν τα μέλη του Συμβουλίου Νεολαίας στο Δημαρχείο.