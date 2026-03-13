Τελευταία Νέα
97.3best
Παρασκευή
13
Μάρτιος
TOP
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ

Βασίλης Παπαευσταθίου στο «Τι λες τώρα»: Μια Πρότυπη Κοινωνική Πολυκατοικία και η «Φωνή» των Νέων Αλλάζουν την Καλαμάτα (video)

Share

O Αντιδήμαρχος Καλαμάτας, Βασίλης Παπαευσταθίου βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «Τι λες τώρα με την Αναστασία Μάντζαρη βρέθηκε Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε η ευρωπαϊκή επιτυχία του Δήμου: η έγκριση κατασκευής μιας πρότυπης κοινωνικής πολυκατοικίας στη θέση Πλακωτά. Πρόκειται για ένα έργο που απέσπασε την απόλυτη βαθμολογία (15/15) ανάμεσα σε εκατοντάδες προτάσεις, εξασφαλίζοντας 20 σύγχρονα, ενεργειακά αυτόνομα διαμερίσματα για οικογένειες που έχουν ανάγκη,  βασιζόμενο στην έννοια της προσιτής κατοικίας και όχι της δωρεάν κατοικίας.

Ο κ. Παπαευσταθίου εξήγησε τη φιλοσοφία του “New European Bauhaus”, τονίζοντας ότι η νέα υποδομή δεν θα θυμίζει τις παλιές εργατικές κατοικίες, αλλά θα αποτελεί κόσμημα αισθητικής και βιωσιμότητας. Στη συνέχεια, η συζήτηση στράφηκε στη νέα γενιά, με τον Αντιδήμαρχο να σχολιάζει τις καινοτόμες προτάσεις που κατέθεσαν τα μέλη του Συμβουλίου Νεολαίας στο Δημαρχείο.

Ακολουθήστε το Best-TV στο Google News.
Η ενημέρωση με επίκεντρο εσένα... Ειδήσεις από τη Μεσσηνία, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο

Επικοινωνία: [email protected] , +30 27210 63264

ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΙΔΙΟΚΤΗΣΤΗΣ: Μεσσηνιακή Τηλεόραση Ραδιοφωνία Α.Ε.
ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: Best-tv.gr
ΕΔΡΑ: Καλαμάτα, Ηρώων Πολυτεχνείου 0, 24134
ΑΦΜ: 801227730
ΔΟΥ: Καλαμάτα
ΤΗΛ – EMAIL: 2721063264 / [email protected]
ΒΑΣΙΚΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ: Μπελογιάννης Χρήστος, Μπελογιάννης Γιώργος
ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ / ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Μπελογιάννης Χρήστος
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: Θέμης Κανελλόπουλος
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ / ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ DOMAIN: Μεσσηνιακή Τηλεόραση Ραδιοφωνία Α.Ε.
Copyright © 2020 BEST MEDIA | Designed & Powered By nxcode