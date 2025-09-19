Visit Peloponnese | 2ο Peloponnese Tourism Academy στο Λεωνίδιο

Τη Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2025 πραγματοποιήθηκε στο Λεωνίδιο, στον φιλόξενο χώρο της Φάμπρικας Πολιτισμού, η δεύτερη εκπαιδευτική ημερίδα του Peloponnese Tourism Academy – της νέας πρωτοβουλίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου που φέρνει την τουριστική γνώση κοντά σε κάθε γωνιά της Πελοποννήσου.

Η ημερίδα διοργανώθηκε με τη συνεργασία του Δήμου Νότιας Κυνουρίας και τη στήριξη τοπικών φορέων, επαγγελματιών και συλλόγων. Η επιλογή του Λεωνιδίου ως δεύτερου σταθμού του Academy ανέδειξε τον ουσιαστικό στόχο της πρωτοβουλίας: τη σύνδεση της τουριστικής εκπαίδευσης με την τοπική ιδιαιτερότητα, τον πολιτισμό και την προοπτική βιώσιμης ανάπτυξης. Η θεματική της ημερίδας, με τίτλο «Μηδενίζοντας τις Αποστάσεις», επικεντρώθηκε στην ενίσχυση της συνδεσιμότητας – όχι μόνο γεωγραφικά, αλλά και νοηματικά – μεταξύ των ανθρώπων, των φορέων, των εμπειριών και της τοπικής ταυτότητας.

Κατά τη διάρκεια της ημερίδας παρουσιάστηκαν εισηγήσεις για το προφίλ και τις τάσεις επισκεπτών της Κυνουρίας, την αξιοποίηση του storytelling για την ανάδειξη του Λεωνιδίου, τις δυνατότητες ανάπτυξης μικρών τουριστικών μονάδων και το ρόλο της ψηφιακής επικοινωνίας για την προβολή ενός τόπου. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν τρία πρακτικά εργαστήρια: ένα για τη δημιουργία ιστοσελίδας, ένα για τη γαστρονομική ταυτότητα ως στοιχείο προβολής, και ένα τρίτο για τη χρήση αναπτυξιακών εργαλείων από μικρές τουριστικές επιχειρήσεις.

Με συμμετοχή επαγγελματιών από το Λεωνίδιο και την ευρύτερη περιοχή, η ημερίδα ανέδειξε τη σημασία της αποκέντρωσης της γνώσης και της ενδυνάμωσης του ανθρώπινου δυναμικού της τουριστικής αλυσίδας.

Το Peloponnese Tourism Academy συνεχίζει το ταξίδι του στους προορισμούς της Πελοποννήσου, χτίζοντας κοινότητες γνώσης και συμμετοχής.

Δήλωση Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού, κ. Θάνου Μιχελόγγονα

«Η τουριστική εκπαίδευση αποτελεί βασικό πυλώνα για τη βιώσιμη ανάπτυξη της Πελοποννήσου και για την ανάδειξη της μοναδικής ταυτότητας κάθε τόπου. Το Peloponnese Tourism Academy φέρνει κοντά επαγγελματίες, φορείς και τοπικές κοινότητες, δημιουργώντας γέφυρες γνώσης και συνεργασίας. Μέσα από τη σύνδεση της τοπικής ταυτότητας με σύγχρονες πρακτικές τουριστικής ανάπτυξης, προκύπτουν νέες ευκαιρίες για τους επαγγελματίες, ενώ ενισχύεται η δυναμική των τοπικών κοινωνιών. Με σαφή προσανατολισμό στο όραμα του Περιφερειάρχη Δημήτρη Πτωχού, επενδύουμε με συνέπεια σε ένα μέλλον με περισσότερες ευκαιρίες για όλους».

VISIT PELOPONNESE CONNECT

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου και το Visit Peloponnese ενθαρρύνουν όλους τους stakeholders των εξωστρεφών τομέων του τόπου (Τουρισμός, Πολιτισμός, Γαστρονομία κλπ.) να γίνουν μέρος του οικοσυστήματος τουρισμού της Πελοποννήσου Visit Peloponnese Connect κάνοντας εγγραφή εδώ. Το Connect δίνει τη δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους να ενημερώνονται απευθείας και εγκαίρως για τις δράσεις του VisitPeloponnese, για νέες ευκαιρίες εξωστρέφειας και περισσότερες και καλύτερες συνεργασίες!