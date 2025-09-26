Visit Peloponnese | Ανοιχτή πρόσκληση από την Περιφέρεια Πελοποννήσου για συμμετοχή στην FOOD & DRINKS by Detrop στη Θεσσαλονίκη

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου, στο πλαίσιο της στρατηγικής της για την προώθηση των ποιοτικών αγροδιατροφικών προϊόντων της Πελοποννήσου και την ενίσχυση της εξωστρέφειας των τοπικών επιχειρήσεων, προσκαλεί τις επιχειρήσεις του αγροδιατροφικού τομέα να συμμετάσχουν στη Διεθνή Έκθεση “FOOD & DRINKS by Detrop 2025”, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ-Helexpo), από 14 έως 16 Νοεμβρίου 2025, παράλληλα με την PHILOXENIA – HOTELIA.

Η συμμετοχή θα γίνει σε συλλογικό περίπτερο της Περιφέρειας Πελοποννήσου, με στόχο:

την προβολή και προώθηση των ποιοτικών και πιστοποιημένων προϊόντων

της Πελοποννήσου

τη δικτύωση με επαγγελματίες του χώρου, εμπόρους και διανομείς από την

Ελλάδα και το εξωτερικό

την ενίσχυση της εξαγωγικής δυναμικής των τοπικών επιχειρήσεων

Επιλογή συμμετοχής

Η φιλοσοφία και η κεντρική ιδέα της ανανεωμένης έκθεσης πλέον είναι η τμηματοποίησή της ανάλογα με το αντικείμενο των εκθετών για καλύτερη στοχευμένη προβολή και προώθηση των προϊόντων τους στα αντίστοιχα θεματικά σαλόνια, που κατανέμονται ως εξής:

Χώρος Θεματικά Σαλόνια Hall 8 Drinks & Wine by Oenos Hall 9 Golden Olive

Dairy

Herbs & Honey Hall 10 Global & Local Hall 12 All about Café

Επιλογή χώρου

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου θα καλύψει το 50% της συμμετοχής, ενώ το υπόλοιπο αυτής θα καλυφθεί από τους εκθέτες.

Κάθε επιχείρηση έχει τη δυνατότητα επιλογής των τετραγωνικών μέτρων που επιθυμεί ως εξής:

Περιγραφή χώρου Φωτορεαλιστικά με τον εξοπλισμό των Τύπων 3 και 4 Κόστος που επιβαρύνει κάθε εκθέτη 1 Stand 9 τμ, με δομή Τύπου 3, αυτόνομο stand Τype 3 720 € πλέον ΦΠΑ (συμπεριλαμβάνεται το κόστος εγγραφής) 2 Stand 6 τμ με δομή Τύπου 4 (χωρίς τραπέζι και καρέκλες, μόνο infodesk & σκαμπό), αυτόνομο stand Type 4 437 € πλέον ΦΠΑ (συμπεριλαμβάνεται το κόστος εγγραφής)

Δηλώσεις Συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί και επιχειρήσεις της Πελοποννήσου που δραστηριοποιούνται στον τομέα της αγροδιατροφής και της οινοποιίας καλούνται να συμπληρώσουν τη φόρμα συμμετοχής έως και την 15η Οκτωβρίου 2025.

Δηλώστε συμμετοχή εδώ

Η επιλογή των επιχειρήσεων θα γίνει με χρονική σειρά προτεραιότητας.

Δήλωση Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού κ. Θάνου Μιχελόγγονα

«Η δράση αυτή εντάσσεται στη στοχευμένη στρατηγική της Περιφέρειας Πελοποννήσου για την ενίσχυση της εξωστρέφειας και την ανάδειξη της τοπικής παραγωγής ως βασικού πυλώνα ανάπτυξης. Με σταθερό προσανατολισμό στο όραμα του Περιφερειάρχη Δημήτρη Πτωχού, επενδύουμε στην ποιότητα της τοπικής παραγωγής και των τοπικών επιχειρήσεων, πιστεύοντας τόσο στις εξαγωγικές τους δυνατότητες, όσο και στο ρόλο τους για την αναγνωρισιμότητα της Πελοποννήσου. Το μεγάλο στοίχημα για την Πελοπόννησο είναι να προβληθεί ενιαία και συντονισμένα, μέσα από το νέο place brand, δημιουργώντας συνέργειες που ενισχύουν την ταυτότητα, την εικόνα και την ελκυστικότητα του τόπου μας σε διεθνές επίπεδο..».

VISIT PELOPONNESE CONNECT

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου και το VisitPeloponnese ενθαρρύνουν όλους τους stakeholders των εξωστρεφών τομέων του τόπου (Τουρισμός, Πολιτισμός, Γαστρονομία κλπ.) να γίνουν μέρος του οικοσυστήματος τουρισμού της Πελοποννήσου VisitPeloponnese Connect κάνοντας εγγραφή εδώ. Το Connect δίνει τη δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους να ενημερώνονται απευθείας και εγκαίρως για τις δράσεις του VisitPeloponnese, για νέες ευκαιρίες εξωστρέφειας και περισσότερες και καλύτερες συνεργασίες!

