VisitPeloponnese | Η Περιφέρεια Πελοποννήσου στο Greek Tourism Workshop της Χάγης – Ανοιχτή πρόσκληση συμμετοχής

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου πρόκειται να συμμετάσχει στη δράση Greek Tourism Workshop, που θα πραγματοποιηθεί στη Χάγη της Ολλανδίας, την Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 2025, και απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση προς τουριστικούς φορείς και επαγγελματίες της Πελοποννήσου που επιθυμούν να λάβουν μέρος.

Η εκδήλωση διοργανώνεται από την εταιρεία Tourism Media & Events, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού, του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και της Πρεσβείας της Ελλάδας στη Χάγη.

Με στόχο την προβολή του ελληνικού τουριστικού προϊόντος και της γαστρονομίας, η εν λόγω δράση εστιάζει σε μια ιδιαίτερα σημαντική και ανερχόμενη αγορά για την Πελοπόννησο: την ολλανδική. Το workshop συγκεντρώνει 50–60 ταξιδιωτικούς πράκτορες και tour operators της τοπικής αγοράς, καθώς και διακεκριμένους εκπροσώπους μέσων ενημέρωσης.

Τόπος διεξαγωγής:

Van der Valk Hotel Den Haag – Nootdorp

Gildeweg 1, 2632BD Nootdorp

www.hoteldenhaag.nl

Ώρα διεξαγωγής: 17:00 – 22:00

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

Εγγραφή & υποδοχή

Προκαθορισμένες B2B συναντήσεις διάρκειας 3 ωρών

Παρουσιάσεις προορισμών και χορηγών

Δεξίωση με cocktail networking

Δήλωση συμμετοχής:

Οι ενδιαφερόμενοι φορείς και επιχειρήσεις καλούνται να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους συμπληρώνοντας τη φόρμα συμμετοχής εδώ, έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2025, ώστε να ενημερωθούν για τους όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο workshop.

Το κόστος συμμετοχής για κάθε επιχείρηση ανέρχεται σε 500 € πλέον ΦΠΑ και περιλαμβάνει την αποκλειστική χρήση ατομικού τραπεζιού κατά τις Β2Β συναντήσεις.

Δήλωση Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού, Θάνου Μιχελόγγονα:

«Η συμμετοχή της Πελοποννήσου στο Greek Tourism Workshop της Χάγης αποτελεί μία ακόμη στρατηγική μας κίνηση για τη διείσδυση σε σημαντικές ευρωπαϊκές αγορές. Η Ολλανδία είναι μια αγορά με αυξανόμενο ενδιαφέρον για αυθεντικές εμπειρίες και βιώσιμο τουρισμό.

Με το νέο μας place brand, αναδεικνύουμε – με την καθοδήγηση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου Δημήτρη Πτωχού – την Πελοπόννησο ως έναν τόπο με μοναδική ταυτότητα, όπου ο μύθος συναντά τη σύγχρονη δημιουργία και οι άνθρωποι του τόπου μας γίνονται οι καλύτεροι πρεσβευτές.

Η συνεργασία με τους επαγγελματίες και φορείς της περιοχής μας είναι θεμελιώδης, ώστε με συνέπεια και ενότητα να χτίσουμε ένα ισχυρό brand που θα ανοίγει συνεχώς νέες διεθνείς προοπτικές».

VISIT PELOPONNESE CONNECT

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου και το Visit Peloponnese προσκαλούν όλους τους φορείς και επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται σε τομείς εξωστρέφειας (Τουρισμός, Πολιτισμός, Γαστρονομία κ.λπ.) να γίνουν μέλη της πλατφόρμας συνεργασίας Visit Peloponnese Connect.

Μέσα από την εγγραφή στο Connect, οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα:

να ενημερώνονται άμεσα για δράσεις και ευκαιρίες προβολής,

να συμμετέχουν σε διεθνείς πρωτοβουλίες εξωστρέφειας,

να δημιουργούν νέες συνέργειες και συνεργασίες.

🔗 Πλατφόρμα συνεργασίας και συμμετοχής: https://connect.visitpeloponnese.com

Τηλέφωνα επικοινωνίας:

2731 363250 · 2721 361523 · 2752 360222 · 2741 363203