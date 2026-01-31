Visit Peloponnese | Η Περιφέρεια Πελοποννήσου βραβεύτηκε για την καινοτόμο εφαρμογή τεχνητής νοημοσύνης Thèa

Την Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2026 πραγματοποιήθηκε η Τελετή Απονομής των AI & Data Awards 2026 powered by UBITECH, στο Συνεδριακό Κέντρο της Εθνικής Ασφαλιστικής, με τη συμμετοχή κορυφαίων στελεχών της αγοράς, της πολιτικής, της ακαδημαϊκής κοινότητας και του οικοσυστήματος τεχνολογίας και δεδομένων.

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου διακρίθηκε για το chatbot Thèa, μια καινοτόμο εφαρμογή τεχνητής νοημοσύνης που υλοποιήθηκε σε συνεργασία με την COSMOTE. Το Thèa αποτελεί ένα σύγχρονο ψηφιακό εργαλείο εξυπηρέτησης επισκεπτών, το οποίο απαντά δυναμικά και με σύνθετο τρόπο σε ερωτήματα χρηστών, αντλώντας και συνδυάζοντας πληροφορίες από την επίσημη ψηφιακή πλατφόρμα Visit Peloponnese.

Η συγκεκριμένη διάκριση επιβεβαιώνει τη στρατηγική επιλογή της Περιφέρειας Πελοποννήσου να επενδύει συστηματικά στην ψηφιοποίηση, στην καινοτομία και στην ανάπτυξη συνεργειών με ισχυρούς τεχνολογικούς εταίρους, αξιοποιώντας τις νέες τεχνολογίες προς όφελος τόσο των πολιτών όσο και των επισκεπτών της περιοχής.

Το βραβείο παρέλαβε ο Εντεταλμένος Σύμβουλος Μεταφορών και Επικοινωνιών, Αναστάσιος Γανώσης, ο οποίος δήλωσε:«Το βραβείο αυτό αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο για την πορεία μας ως Περιφερειακή Αρχή. Από την αρχή της θητείας μας, ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός έθεσε ένα σαφές στρατηγικό πλαίσιο, με επίκεντρο την καινοτομία, την εξωστρέφεια και την ουσιαστική αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών. Το Thèa αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της στρατηγικής στην πράξη».

Στη σημασία της διάκρισης για τον τουρισμό και τη συνολική ψηφιακή μετάβαση της Περιφέρειας αναφέρθηκε και ο Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού Θάνος Μιχελόγγονας, δηλώνοντας:

«Η διάκριση του Thèa αποδεικνύει ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να λειτουργήσει ουσιαστικά στην πράξη, βελτιώνοντας την εμπειρία του επισκέπτη και ενισχύοντας τον σύγχρονο τρόπο με τον οποίο προβάλλουμε και διαχειριζόμαστε τον προορισμό Πελοπόννησος. Η εφαρμογή αυτή αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης προσπάθειας ανανέωσης του τρόπου με τον οποίο η Περιφέρεια Πελοποννήσου σχεδιάζει και υλοποιεί τις ψηφιακές της πολιτικές, ενισχύοντας την εξωστρέφεια, τη λειτουργικότητα των υπηρεσιών και την ουσιαστική σύνδεση της τεχνολογίας με τις ανάγκες των επισκεπτών και των τοπικών κοινωνιών, όπως έχει τεθεί ως προτεραιότητα από τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου Δημήτρη Πτωχό».