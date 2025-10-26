VisitPeloponnese- Η αυθεντική φιλοξενία της Πελοποννήσου τιμήθηκε στα Greek Hospitality Awards 2025

Σε μια περίοδο έντονου μετασχηματισμού για τον παγκόσμιο τουρισμό, όπου οι επιχειρήσεις καλούνται να ανταποκριθούν σε αυξανόμενα κόστη, υψηλές απαιτήσεις προσωποποιημένης εξυπηρέτησης και αυθεντικών εμπειριών φιλοξενίας, η Πελοπόννησος καταγράφει ακόμη μία σημαντική διάκριση. Στην 11η διοργάνωση των Greek Hospitality Awards, έναν καταξιωμένο θεσμό που επιβραβεύει την αριστεία και την καινοτομία στον ελληνικό τουριστικό κλάδο, η Περιφέρεια Πελοποννήσου αναδείχθηκε «Best Greek Hospitality Region» για το 2025.

Η τελετή απονομής πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 24 Οκτωβρίου 2025, στο Athenaeum InterContinental Athens, συγκεντρώνοντας στελέχη της τουριστικής αγοράς και εκπροσώπους φορέων και των ΜΜΕ. Υπό την αιγίδα του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, ο θεσμός φέτος απέκτησε ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα, καθώς έρχεται λίγες ημέρες πριν από τη διεθνή έκθεση WTM London 2025.

Το βραβείο για λογαριασμό της Περιφέρειας παρέλαβε ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου, Δημήτρης Πτωχός, συνοδευόμενος από τον Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού, Θάνο Μιχελόγγονα, από τον Υφυπουργό Εξωτερικών, κ. Χάρη Θεοχάρη. Η διάκριση αυτή έρχεται ως αποτέλεσμα στοχευμένων στρατηγικών που υλοποιούνται τους τελευταίους μήνες όπως η ενίσχυση της τοπικής γαστρονομικής ταυτότητας, η ανάπτυξη του νέου Place Brand της Πελοποννήσου, η προώθηση θεματικών εμπειριών και πολιτιστικών διαδρομών, η συμμετοχή σε μεγάλες διεθνείς διοργανώσεις, η ανάδειξη νέων, ποιοτικών μορφών τουρισμού.

Δήλωση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, Δημήτρη Πτωχού: «Με μεγάλη χαρά και τιμή παραλάβαμε στα Greek Hospitality Awards 2025 το βραβείο Best Greek Hospitality Region για την Πελοπόννησο. Πρόκειται για μια σημαντική αναγνώριση που αντανακλά συλλογική προσπάθεια, στρατηγικό σχεδιασμό και συνεργασία με τους ανθρώπους του τουρισμού. Συνεχίζουμε με όραμα, προάγοντας την αυθεντική φιλοξενία, τον πολιτισμό και τις μοναδικές εμπειρίες που κάνουν την Πελοπόννησο προορισμό που ξεχωρίζει».

Ο Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού, Θάνος Μιχελόγγονας, ανέφερε: «Η Πελοπόννησος κερδίζει έδαφος διεθνώς, με στοχευμένες δράσεις προβολής, αναβάθμιση υπηρεσιών και καινοτόμες εμπειρίες. Η βράβευση αυτή μας δίνει δύναμη να συνεχίσουμε ακόμη πιο δυναμικά την υλοποίηση του σχεδιασμού μας».

Η βράβευση επιβεβαιώνει ότι η Πελοπόννησος εξελίσσεται σε έναν ολοκληρωμένο προορισμό μέσα από νέα αφετηρία, με συνδυασμό αυθεντικότητας, ιστορικού βάθους, ισχυρής γαστρονομικής κουλτούρας και σύγχρονων προϊοντικών εμπειριών.