VisitPeloponnese | Πρόσκληση συμμετοχής στη f.re.e Munich 2026 από την Περιφέρεια Πελοποννήσου

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου, μέσω του Visit Peloponnese, προσκαλεί επαγγελματίες και φορείς του τουρισμού να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για συμμετοχή στο περίπτερό της, στο πλαίσιο της διεθνούς έκθεσης f.re.e Munich 2026, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Μόναχο από 18 έως 22 Φεβρουαρίου 2026.

Σχετικά με την έκθεση f.re.e Munich

Η f.re.e αποτελεί τη μεγαλύτερη και πιο ενεργή έκθεση leisure & travel στη Γερμανία, με σταθερή παρουσία από το 1970. Εστιάζει σε:

Outdoor & active tourism

Φύση, περιπέτεια & δραστηριότητες αναψυχής

Ταξίδια εμπειρίας και εξοπλισμό ελεύθερου χρόνου

Η έκθεση προσελκύει δεκάδες χιλιάδες επισκέπτες ετησίως, με την τελευταία διοργάνωση του 2025 να ξεπερνά τους 120.000 επισκέπτες, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της και την άμεση επαφή με το ευρύ γερμανικό ταξιδιωτικό κοινό.

Στρατηγικός χαρακτήρας συμμετοχής

Η συμμετοχή της Περιφέρειας Πελοποννήσου στη f.re.e Munich εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο της στρατηγικής εξωστρέφειας και απευθείας προβολής του προορισμού στην αγορά της Γερμανίας, μία από τις κυριότερες αγορές εισερχόμενου τουρισμού για την Πελοπόννησο.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται:

Στην ανάδειξη των outdoor & active εμπειριών

Στον πεζοπορικό, φυσιολατρικό, ποδηλατικό και εναλλακτικό τουρισμό

Στην επαφή με το ευρύ καταναλωτικό κοινό (B2C) της Γερμανίας

Δήλωση Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού

«Η συμμετοχή της Περιφέρειας Πελοποννήσου στη f.re.e Munich αποτελεί συνειδητή στρατηγική επιλογή. Η γερμανική αγορά παραμένει μία από τις ισχυρότερες αγορές για τον προορισμό μας, ενώ η συγκεκριμένη έκθεση ευθυγραμμίζεται απόλυτα με τη στόχευσή μας στην προώθηση των outdoor και εναλλακτικών δραστηριοτήτων, που αποτελούν βασικό συγκριτικό πλεονέκτημα της Πελοποννήσου. Παράλληλα, μας δίνεται η δυνατότητα άμεσης επικοινωνίας με το ευρύ ταξιδιωτικό κοινό της Γερμανίας, στο πλαίσιο της συνολικής στρατηγικής προβολής που υλοποιούμε υπό την καθοδήγηση του Περιφερειάρχη κ. Δημήτρη Πτωχού.»

— Θάνος Μιχελόγγονας

Πρόσκληση Συμμετοχής

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου καλεί:

Τουριστικές επιχειρήσεις

Φορείς & οργανισμούς

Παρόχους outdoor δραστηριοτήτων & εμπειριών

να συμμετάσχουν εντός του περιπτέρου της Περιφέρειας Πελοποννήσου στη f.re.e Munich 2026.

1. Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην f.re.e Munich 2026, καλλούνται να υποβάλουν δήλωση συμμετοχής μέσα από το http://my.visitpeloponnese. com (απαιτείται εγγραφή)

2. Να δηλώσουν εάν επιθυμούν:

Φυσική παρουσία/εκπροσώπηση στο περίπτερο

Συμμετοχή μέσω αποστολής έντυπου διαφημιστικού υλικού

Αποστολή Διαφημιστικού Υλικού

Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν μέσω έντυπου υλικού, παρακαλούνται να επικοινωνήσουν άμεσα με την ομάδα του Visit Peloponnese για:

Τεχνικές προδιαγραφές

Ποσότητες

Χρονοδιάγραμμα & τρόπο αποστολής

Σημαντική επισήμανση:

Θα γίνουν δεκτά αποκλειστικά έντυπα στην γερμανική γλώσσα.

Καταληκτική ημερομηνία για δηλώσεις συμμετοχής: 6.2.2026

Για πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά με τη συμμετοχή:

Visit Peloponnese / Περιφέρεια Πελοποννήσου

Τηλ.: 27313 63250, 27213 61523, 27213 61539

Email : [email protected] | mkok [email protected]

VISIT PELOPONNESE CONNECT

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου και το VisitPeloponnese ενθαρρύνουν όλους τους stakeholders των εξωστρεφών τομέων του τόπου (Τουρισμός, Πολιτισμός, Γαστρονομία κλπ.) να γίνουν μέρος του οικοσυστήματος τουρισμού της Πελοποννήσου VisitPeloponnese Connect κάνοντας εγγραφή εδώ. Το Connect δίνει τη δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους να ενημερώνονται απευθείας και εγκαίρως για τις δράσεις του VisitPeloponnese, για νέες ευκαιρίες εξωστρέφειας και περισσότερες και καλύτερες συνεργασίες