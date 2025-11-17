VisitPeloponnese | Προβολή αθλητικών διοργανώσεων και συμμαχιών διεθνούς κύρους για την Πελοπόννησο από τη Marathon Expo 2025

Με ένα οργανωμένο και εξαιρετικά επισκέψιμο περίπτερο, η Περιφέρεια Πελοποννήσου συμμετείχε στη Marathon Expo 2025, την επίσημη έκθεση του Αυθεντικού Μαραθωνίου της Αθήνας, που πραγματοποιήθηκε 7–9 Νοεμβρίου στο Κλειστό Γήπεδο Tae Kwon Do. Η έκθεση συγκέντρωσε δεκάδες χιλιάδες δρομείς, επισκέπτες και επαγγελματίες του αθλητικού τουρισμού, προσφέροντας στην Περιφέρεια μια μοναδική ευκαιρία εξωστρέφειας και στοχευμένης δικτύωσης.

Η Πελοπόννησος έδωσε δυναμικά το «παρών», με τη συμμετοχή φορέων απ’ όλη την Περιφέρεια που παρουσίασαν το πλούσιο ημερολόγιο αθλητικών και δρομικών διοργανώσεων. Η κοινή παρουσία αποτέλεσε ένα ενιαίο, ισχυρό αφήγημα: η Πελοπόννησος εξελίσσεται σε κορυφαίο προορισμό αυθεντικών αθλητικών εμπειριών και υπαίθριων δραστηριοτήτων.

Η συμμετοχή στη Marathon Expo εντάσσεται στον συνολικό σχεδιασμό της Περιφέρειας για την καθιέρωση της Πελοποννήσου ως προορισμού αθλητικού τουρισμού, στη βάση του νέου Place Brand “The Land of Impossible Beginnings”, που συνδέει τη γη, την ιστορία, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό της περιοχής σε μία σύγχρονη ταυτότητα διεθνούς απήχησης.

Σε αυτό το πλαίσιο, η Περιφέρεια αναπτύσσει συνεργασίες με επιδραστικά παγκόσμια brands και θεσμούς, όπως το IRONMAN και το L’Étape by Tour de France, το οποίο θα διεξαχθεί στη Σπάρτη και τη Λακωνία την άνοιξη του 2026. Παράλληλα, προετοιμάζει και άλλες σημαντικές διοργανώσεις διευρύνοντας συστηματικά το αποτύπωμα της Πελοποννήσου στον διεθνή χάρτη. Η Περιφέρεια στηρίζει επίσης πρωτοβουλίες άλλων φορέων, όπως το UCI Gran Fondo και τη συνεργασία με τον Δήμο Λουτρακίου, που ευθυγραμμίζονται με τη συνολική στρατηγική ενίσχυσης του αθλητικού τουρισμού.

Επίσης, συνεχίζεται ο σχεδιασμός για το νέο Φεστιβάλ Πελοποννήσου, έναν πολυθεματικό θεσμό που θα συνδέει τον αθλητισμό, τον πολιτισμό, τη γαστρονομία και τη δημιουργικότητα σε ένα δίκτυο δράσεων σε όλη την Περιφέρεια.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού, Θάνος Μιχελόγγονας, ανέφερε:

«Με την καθοδήγηση και το όραμα του Περιφερειάρχη, Δημήτρη Πτωχού, η Πελοπόννησος κάνει σταθερά και ουσιαστικά βήματα για να κατακτήσει μια ξεχωριστή θέση στον διεθνή χάρτη του αθλητικού τουρισμού. Η παρουσία μας στη Marathon Expo 2025 επιβεβαιώνει ότι επενδύουμε με συνέπεια στην προώθηση των αθλητικών μας διοργανώσεων, αλλά και στην ενίσχυση της νέας ταυτότητας της Πελοποννήσου.

Μέσα από στρατηγικές συνεργασίες με διεθνούς εμβέλειας θεσμούς, όπως το IRONMAN και το L’Étape by Tour de France, αλλά και την υποστήριξη πρωτοβουλιών όπως το UCI Gran Fondo, χτίζουμε ένα αναγνωρίσιμο brand που ενώνει τον αθλητισμό με τον πολιτισμό, τη φύση και την εμπειρία. Τους επόμενους μήνες θα παρουσιάσουμε νέους θεσμούς και δράσεις, με κεντρικό άξονα το Φεστιβάλ Πελοποννήσου, επιβεβαιώνοντας ότι η Περιφέρεια κινείται με σχέδιο, συνέπεια και καθαρό προσανατολισμό».

Συμμετοχή στο VisitPeloponnese Connect

Οι επαγγελματίες του τουρισμού, οι επιχειρήσεις και οι φορείς καλούνται να ενταχθούν στο οικοσύστημα VisitPeloponnese Connect, για ενημέρωση, συνεργασίες και πρόσβαση σε δράσεις και ευκαιρίες προώθησης.

Εγγραφείτε στο VisitPeloponnese Connect και γίνετε μέρος της επόμενης ημέρας του τουρισμού στην Πελοπόννησο.