«Υγιείς συνήθειες σήμερα – Υγιή παιδιά αύριο» | Δράση ενημέρωσης για την παιδική παχυσαρκία με πρωτοβουλία της Περιφέρειας Πελοποννήσου

Μήνυμα πρόληψης, ενημέρωσης και συνεργασίας έστειλε η δράση ευαισθητοποίησης για την παιδική παχυσαρκία που πραγματοποιήθηκε, με πρωτοβουλία της Περιφέρειας Πελοποννήσου, το Σάββατο 15 Νοεμβρίου 2025, στην πλατεία Άρεως στην Τρίπολη, συγκεντρώνοντας δεκάδες παιδιά, γονείς και εκπαιδευτικούς.

Η Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, σε συνεργασία με τον Δήμο Τρίπολης και πλήθος φορέων υλοποίησε μια ανοιχτή εκδήλωση με στόχο την προώθηση υγιεινών συνηθειών από την παιδική ηλικία.

Κατά τη διάρκεια της δράσης, τα παιδιά συμμετείχαν σε διαδραστικά παιχνίδια και δραστηριότητες που είχαν σχεδιαστεί από ειδικούς, ενώ γονείς και συνοδοί ενημερώθηκαν για βασικούς άξονες πρόληψης. Στο επίκεντρο βρέθηκαν θέματα όπως η ισορροπημένη διατροφή, η σωματική άσκηση, ο περιορισμός της υπερβολικής χρήσης οθόνης και ο ρόλος του οικογενειακού περιβάλλοντος.

Η παιδική παχυσαρκία αποτελεί ένα από τα πλέον ανησυχητικά ζητήματα Δημόσιας Υγείας διεθνώς και στη χώρα μας, με τα ποσοστά να αυξάνονται σταθερά τα τελευταία χρόνια. Η ενημέρωση από την πρώιμη ηλικία και η ανάπτυξη κοινών δράσεων πρόληψης αναδεικνύονται καθοριστικοί παράγοντες για την αναχαίτιση του φαινομένου.

Δήλωση του Αναπληρωτή Περιφερειάρχη, Χρήστου Λαμπρόπουλου

«Πρόκειται για μια εκδήλωση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την παιδική παχυσαρκία, μια σύγχρονη μάστιγα που επηρεάζει την υγεία και την ποιότητα ζωής χιλιάδων παιδιών. Η Περιφέρεια Πελοποννήσου, σε συνεργασία με τον Δήμο Τρίπολης, το Επιμελητήριο Αρκαδίας και πλήθος φορέων, ενώνει δυνάμεις για να ενημερώσουμε, να προλάβουμε και να αντιμετωπίσουμε ένα ζήτημα που αφορά το μέλλον των παιδιών μας. Θα συνεχίσουμε με δράσεις που στηρίζουν τις οικογένειες, ενισχύουν τη γνώση και καλλιεργούν υγιείς συνήθειες από νωρίς. Γιατί η πρόληψη δεν είναι επιλογή — είναι ευθύνη».

Η δράση εντάσσεται στη στρατηγική της Περιφέρειας για την προαγωγή της Δημόσιας Υγείας, την προστασία των πολιτών και τη συστηματική ενημέρωση γύρω από κρίσιμα ζητήματα που επηρεάζουν την καθημερινότητα και το μέλλον των παιδιών.