Κ. Νικολάκου για Γ.Σ. ΕΝΠΕ: «Η Αυτοδιοίκηση δεν μπορεί να συνεχίσει να είναι ο επαίτης της Κυβέρνησης για την άντληση των απαραίτητων πόρων»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η Γενική Συνέλευση της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝΠΕ) που πραγματοποιήθηκε το διήμερο 13 και 14 Νοεμβρίου στην Αθήνα, είχε ως βασικό θέμα το σχέδιο του νέου Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με επίκεντρο τις θεσμικές αλλαγές στις αρμοδιότητες των Περιφερειών, όσο και τον νέο Εκλογικό Νόμο που η Κυβέρνηση προωθεί για τις επόμενες Αυτοδιοικητικές εκλογές.

Ως εκπρόσωπος της παράταξης της «Νέας Πελοποννήσου», συμμετέχοντας στις εργασίες της Συνέλευσης, διαπίστωσα ότι η υποβάθμιση του θεσμού των Αιρετών Περιφερειών συνεχίζεται και μάλιστα απροκάλυπτα και χωρίς κανέναν ενδοιασμό!

Από την ομιλία του αρμόδιου Υπουργού Εσωτερικών κ. Λιβάνιου δεν προέκυψε καμία απολύτως συγκεκριμένη πρόταση για θεσμική ανασυγκρότηση και ενίσχυση του θεσμού έτσι ώστε να περάσουμε επιτέλους στην εποχή της Περιφερειακής Διακυβέρνησης, κάτι το οποίο θα αποτελούσε το όχημα για την ανάπτυξη και την ενίσχυση των τοπικών οικονομιών χωρίς οριζόντιες αποφάσεις.

Κάθε Περιφέρεια διαθέτει τα δικά της πλεονεκτήματα και αντιμετωπίζει διαφορετικά προβλήματα. Με βάση λοιπόν αυτές τις προϋποθέσεις θα έπρεπε να καθορίζονται οι άξονες ανάπτυξης και να υλοποιούνται οι στρατηγικοί σχεδιασμοί σύμφωνα με τις αποφάσεις των Περιφερειακών Συμβουλίων.

Η Αυτοδιοίκηση δεν μπορεί να συνεχίσει να είναι ο επαίτης της Κυβέρνησης για την άντληση των απαραίτητων πόρων και οι κύριοι Υπουργοί δεν πρέπει να χορηγούν πόρους με κριτήριο την κομματική ταυτότητα του κάθε Δημάρχου ή Περιφερειάρχη!

Δεν ακούσαμε τίποτα για τις απαραίτητες βαθιές τομές που πρέπει να γίνουν και τις τολμηρές αποφάσεις που πρέπει να παρθούν.

Ο κ. Υπουργός περιορίστηκε να μας ενημερώσει ότι θα καταθέσει σύντομα το νέο κώδικα στην ΚΕΔΕ και στην ΕΝΠΕ, ο οποίος θα εμπεριέχεται σε 5 τόμους και θα ξεπερνά τις 1.500 σελίδες(!)

Αφού λοιπόν δεν συζητήθηκε ο νέος Κώδικας για ποιο λόγο έγινε η συγκεκριμένη Γενική Συνέλευση;

Πώς ήταν δυνατόν να γίνεται Γενική Συνέλευση για τον Κώδικα …χωρίς τον Κώδικα;

Δυστυχώς σε μία ιδιαίτερα κρίσιμη και κομβική στιγμή για την Αυτοδιοίκηση, η Γενική Συνέλευση της ΕΝΠΕ μπορεί να χαρακτηριστεί ως μία αδιάφορη και χλιαρή διαδικασία με κύριο χαρακτηριστικό τις δημόσιες σχέσεις, κάτι το οποίο προκύπτει ξεκάθαρα και από το ψήφισμα που κατέθεσε η παράταξη της πλειοψηφίας.

Οι παρατάξεις «Περιφερειακό Αυτοδιοικητικό Κίνημα» και «Περιφερειακή Συνεργασία» απείχαν της διαδικασίας της ψηφοφορίας, εκφράζοντας έντονη δυσαρέσκεια προς τους χειρισμούς της Κυβέρνησης για την υποβάθμιση του θεσμού.

Σε ό,τι αφορά τις αλλαγές του επερχόμενου Εκλογικού Νόμου όπως προκύπτει από τις πρώτες ανακοινώσεις και διαρροές πλήττει την δημοκρατική διαδικασία των Αυτοδιοικητικών εκλογών και δημιουργεί συνθήκες πολιτικών συνδιαλλαγών κάτω από το τραπέζι!

.

Κωνσταντίνα Νικολάκου

Περιφερειακή Σύμβουλος Πελοποννήσου