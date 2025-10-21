VisitPeloponnese | Στρατηγική παρουσία της Περιφέρειας στη Βιέννη- Επαφές για ενίσχυση της αεροπορικής συνδεσιμότητας της Καλαμάτας

Στρατηγικές επαφές με Austrian Airlines & Edelweiss για την ενίσχυση της αεροπορικής συνδεσιμότητας της Καλαμάτας

Με ιδιαίτερη επιτυχία ολοκληρώθηκε η συμμετοχή της Περιφέρειας Πελοποννήσου στη διεθνή B2B εκδήλωση Tourism Open Days Vienna 2025, που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 16 Οκτωβρίου στο ξενοδοχείο Marriott Vienna.

Η εκδήλωση, τελούσα υπό την αιγίδα του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (ΕΟΤ) και της Πρεσβείας της Ελλάδας στην Αυστρία, συγκέντρωσε κορυφαίους εκπροσώπους της αυστριακής τουριστικής αγοράς, ταξιδιωτικούς πράκτορες και στελέχη αεροπορικών εταιρειών.

Η αποστολή της Περιφέρειας Πελοποννήσου πραγματοποίησε στρατηγικές συναντήσεις με ανώτατα στελέχη των Austrian Airlines και Edelweiss, με στόχο την ενίσχυση της συνδεσιμότητας του αεροδρομίου Καλαμάτας και την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου.

Κεντρικό αντικείμενο των συζητήσεων αποτέλεσε η αύξηση της συχνότητας των πτήσεων, καθώς και η διεύρυνση των πτητικών προγραμμάτων προς και από την Καλαμάτα, η οποία τα τελευταία χρόνια αναδεικνύεται σε σημαντική πύλη εισόδου για τον τουρισμό της Νότιας Ελλάδας.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν ο Πρέσβης της Ελλάδας στην Αυστρία, κ. Γεώργιος Ηλιόπουλος, καθώς και η Διευθύντρια του ΕΟΤ Αυστρίας, κ. Σταυρούλα Σκαλτσή, επιβεβαιώνοντας το αυξανόμενο ενδιαφέρον για την περαιτέρω ανάπτυξη της ελληνικής παρουσίας στην αγορά της Κεντρικής Ευρώπης.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού Θάνος Μηχελόγγονας δήλωσε:

«Στόχος μας είναι η στρατηγική συνεργασία με τις αεροπορικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο αεροδρόμιο της Καλαμάτας, με σκοπό την αύξηση του όγκου των επιβατών, την επέκταση των πτητικών προγραμμάτων και την ενίσχυση της παρουσίας της Πελοποννήσου ως αυτόνομου, διεθνώς αναγνωρίσιμου προορισμού.

Είμαστε ιδιαίτερα αισιόδοξοι ότι μέσα από τις επαφές και τις στοχευμένες συζητήσεις που πραγματοποιούμε σε στενή συνεργασία με τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, Δημήτρη Πτωχό, θα υπάρξουν σύντομα θετικές εξελίξεις και ανακοινώσεις για τη σεζόν του 2026, οι οποίες θα ενισχύσουν ακόμη περισσότερο τη δυναμική και την αυξητική τάση που καταγράφηκε ήδη από τη φετινή χρονιά για τον προορισμό μας».

Η συμμετοχή της Περιφέρειας Πελοποννήσου στο Tourism Open Days Vienna 2025 εντάσσεται στο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδίου εξωστρέφειας για το 2025, το οποίο στοχεύει στην προσέλκυση νέων αγορών, την ενίσχυση των υπαρχουσών αεροπορικών συνδέσεων και τη δημιουργία συνεργασιών υψηλής προστιθέμενης αξίας για την τουριστική ανάπτυξη της Πελοποννήσου.

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου εκφράζει τις θερμές της ευχαριστίες προς τις τοπικές επιχειρήσεις που στήριξαν την αποστολή παρέχοντας προϊόντα και υπηρεσίες. Συγκεκριμένα, ευχαριστεί τις εταιρείες παραγωγής ελαιολάδου Delta Morea και Markellos Olive Oil, καθώς και τα ξενοδοχεία Mystras Grand Palace Resort & Spa και Club Hotel Casino Loutraki για τη σημαντική συμβολή τους στην επιτυχή παρουσία της Περιφέρειας στην εκδήλωση.

VISIT PELOPONNESE CONNECT

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου και το Visit Peloponnese ενθαρρύνουν όλους τους stakeholders των εξωστρεφών τομέων του τόπου (Τουρισμός, Πολιτισμός, Γαστρονομία κ.λπ.) να γίνουν μέρος του οικοσυστήματος τουρισμού της Πελοποννήσου VisitPeloponnese Connect κάνοντας εγγραφή εδώ.

Το Connect δίνει τη δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους να ενημερώνονται άμεσα για τις δράσεις του Visit Peloponnese, να μαθαίνουν πρώτοι για νέες ευκαιρίες εξωστρέφειας και να ενισχύουν τις συνεργασίες τους.

Επικοινωνία

Τηλ.: 27313 63250, 27213 61523, 27213 61539

Email: [email protected] | [email protected]