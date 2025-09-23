Βραβεία ΠΣΑΠΠ: Συγκίνησε ο μικρός Μιχαήλ που νίκησε τον καρκίνο – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Μια συγκινητική στιγμή εκτυλίχθηκε στην 44η γιορτή των κορυφαίων του ΠΣΑΠΠ, που πραγματοποιήθηκε στη Στέγη Ιδρύματος Ωνάση. Ο Σύνδεσμος βράβευσε τον μικρό Μιχαήλ, ο οποίος πέρυσι είχε μπει στον αγωνιστικό χώρο της OPAP Arena κρατώντας πλακάτ που έγραφε: «Νίκησα τον καρκίνο στο κεφάλι. Να έχετε πίστη και πείσμα στη ζωή σας».

Τότε, ο Γιάννης Κωνσταντέλιας του ΠΑΟΚ και ο Σταύρος Πήλιος της ΑΕΚ, τον είχαν αγκαλιάσει και του είχαν προσφέρει τις φανέλες τους, σε μια κίνηση που είχε συγκινήσει τους φιλάθλους.