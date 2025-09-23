Τελευταία Νέα
97.3best
Τρίτη
23
Σεπτέμβριος
TOP
ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

Βραβεία ΠΣΑΠΠ: Συγκίνησε ο μικρός Μιχαήλ που νίκησε τον καρκίνο – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Share

Μια συγκινητική στιγμή εκτυλίχθηκε στην 44η γιορτή των κορυφαίων του ΠΣΑΠΠ, που πραγματοποιήθηκε στη Στέγη Ιδρύματος Ωνάση. Ο Σύνδεσμος βράβευσε τον μικρό Μιχαήλ, ο οποίος πέρυσι είχε μπει στον αγωνιστικό χώρο της OPAP Arena κρατώντας πλακάτ που έγραφε: «Νίκησα τον καρκίνο στο κεφάλι. Να έχετε πίστη και πείσμα στη ζωή σας».

Τότε, ο Γιάννης Κωνσταντέλιας του ΠΑΟΚ και ο Σταύρος Πήλιος της ΑΕΚ, τον είχαν αγκαλιάσει και του είχαν προσφέρει τις φανέλες τους, σε μια κίνηση που είχε συγκινήσει τους φιλάθλους.

Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του enikos.gr πατώντας εδώ 
Ακολουθήστε το Best-TV στο Google News.
ΕΤΙΚΕΤΕΣ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Διαβάστε Επίσης

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

ΠΑΙΔΕΙΑ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ