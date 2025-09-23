Η “ΕΚΑΜ του Ελληνικού FBI” σε 25 καταυλισμούς Ρομά: Θα έχουν ειδική στολή και εξοπλισμό – Ποια θα είναι η δράση τους

Η “ΕΚΑΜ του Ελληνικού FBI”, τοποθετείται σε 25 καταυλισμούς, για την αποτροπή της εγκληματικότητας. Μια νέα αστυνομική ομάδα, στα πρότυπα της ΕΚΑΜ και των ΟΠΚΕ, αναμένεται να ξεκινήσει της δράση της σε περίπου ενάμιση μήνα, έχοντας 24ωρη φυσική παρουσία σε οικισμούς Ρομά σε όλη την Αττική.

Το νέο σώμα θα υπάγεται στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, θα έχει ειδική στολή και εξοπλισμό και θα αποτελείται από 8μελής ή 10μελής ομάδες, οι οποίες θα έχουν έδρα μέσα στα χαρακτηρισμένα “κόκκινα σημεία”, όπου τους τελευταίους μήνες πραγματοποιούνται συχνές αστυνομικές επιχειρήσεις.

Ήδη σε πρώτη φάση εκπαιδεύονται 50 ένστολοι, οι οποίοι θα στελεχώσουν τις πρώτες ειδικές ομάδες, με τον αριθμό να αυξάνεται σταδιακά προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες. Σε πρώτη φάση το σώμα θα επιχειρεί στην Αττική, χωρίς να αποκλείεται επέκταση και στην υπόλοιπη Ελλάδα σε περίπτωση που η δράση κριθεί πετυχημένη.

