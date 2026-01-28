Η Κική Τσακαλδήμη τα κατάφερε: κατέκτησε την κορυφή του Ακονκάγκουα – Το θερμό ευχαριστώ στον Γρηγόρη Δημητριάδη

Τελευταία Νέα
Η Ελληνίδα ορειβάτισσα Κική Τσακαλδήμη πέτυχε ακόμα έναν σπουδαίο άθλο, φτάνοντας στην κορυφή του Ακονκάγκουα, του υψηλότερου βουνού της Νότιας Αμερικής και ολόκληρου του δυτικού και νότιου ημισφαιρίου, ύψους 6.962 μέτρων, μετά από 18 ημέρες απαιτητικής και επίπονης ανάβασης.

Το Ακονκάγκουα, γνωστό για τις ακραίες καιρικές συνθήκες και τις απότομες πλαγιές του, αποτελεί πρόκληση ακόμα και για τους πιο έμπειρους ορειβάτες.

Μέχρι το φθινόπωρο του 2015, η Κική Τσακαλδήμη, με καταγωγή από την Αλεξανδρούπολη, δεν είχε καμία επαφή με την ορειβασία. Ωστόσο, μέσα σε λίγα χρόνια κατάφερε να διαγράψει μια εντυπωσιακή πορεία, καθώς το 2017 έγινε η πρώτη Ελληνίδα που επιχείρησε να ανέβει στο Έβερεστ, φτάνοντας σε υψόμετρο 8.250 μέτρων, μόλις 600 μέτρα από την κορυφή.

Όταν έθεσε ως νέο στόχο την κατάκτηση του Ακονκάγκουα, απευθύνθηκε αμέσως στον πρώην Γενικό Γραμματέα του Πρωθυπουργού, Γρηγόρη Δημητριάδη, με τον οποίο διατηρεί μακρά γνωριμία. Εκείνος, έχοντας μεγάλη αγάπη για τη φύση και την ορειβασία, αφού από παιδί περπατούσε στα Λευκά Όρη της Κρήτης μαζί με τον παππού του, Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, ανταποκρίθηκε αμέσως, καθώς είναι γνωστό πως πάντα στηρίζει τέτοιες προσπάθειες.

1000022382.jpg
1000022379.jpg

Καθ’ όλη τη διάρκεια της ανάβασής της, η Κική Τσακαλδήμη μοιραζόταν στιγμιότυπα από την προσπάθεια της, ευχαριστώντας δημόσια τον κ. Δημητριάδη για την υποστήριξή του και για την καθοριστική του συμβολή στο να επιτύχει τον στόχο της.

Μετά την κατάκτηση της κορυφής και ο ίδιος ο Γρηγόρης Δημητριάδης έκανε σχετική ανάρτηση, αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Τη σημαία πάντα ψηλά. Μας έκανες περήφανους.»

1000022376.jpg
1000022373.jpg

πηγή: www.tomanifesto.gr

