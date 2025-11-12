Πρόκληση στα Ιωάννινα: Αφίσα εκδήλωσης προς τιμήν τρομοκράτη στο γραφείο του Δημητριάδη – «Μας αφήνετε παγερά αδιάφορους»

Με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Γρηγόρης Δημητριάδης κατήγγειλε ότι άγνωστοι κόλλησαν αφίσα στην πινακίδα του γραφείου του στα Ιωάννινα, η οποία αφορούσε εκδήλωση «προς τιμήν ενός τρομοκράτη» όπως σχολιάζει χαρακτηριστικά.

Ο πρώην γενικός γραμματέας του πρωθυπουργού έκανε λόγο για «θρασύδειλα ανθρωπάκια», σημειώνοντας ότι ανάμεσα στους ομιλητές της εκδήλωσης περιλαμβάνονται «άτομα που έχουν κατηγορηθεί για συμμετοχή σε τρομοκρατικές οργανώσεις».

Κλείνοντας την ανάρτησή του, ο κ. Δημητριάδης σχολίασε με μια φράση: «Η απάντησή μας είναι απλή: μας αφήνετε παγερά αδιάφορους».

Δείτε την ανάρτηση:

Ποιος ήταν ο Χρήστος Τσουτσουβής;

Ο Χρήστος Τσουτσουβής ήταν Έλληνας αναρχικός και τρομοκράτης. Αντιστασιακός κατά της Χούντας των συνταγματαρχών, την περίοδο της Μεταπολίτευσης αναδείχτηκε ηγετικό στέλεχος ένοπλων τρομοκρατικών οργανώσεων.

Γεννήθηκε το 1953 στον Άγιο Βασίλειο Κορινθίας. Κατά τη διάρκεια των σπουδών του στο Γκρατς της Αυστρίας έγινε μέλος του ΠΑΚ και εκπαιδεύτηκε στη χρήση όπλων. Επιστρέφοντας στην Ελλάδα ήταν εκλογικός αντιπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ στις πρώτες μεταδικτατορικές εκλογές τον Νοέμβριο του 1974. Όμως τελικά εγκατέλειψε το ΠΑΣΟΚ και εντάχθηκε στον Επαναστατικό Λαϊκό Αγώνα (ΕΛΑ). Φέρεται να συμμετείχε στην ένοπλη συμπλοκή με αστυνομικούς στην οποία σκοτώθηκε ο Χρήστος Κασσίμης το 1977, και στη δολοφονία του βασανιστή της Χούντας, απότακτου αξιωματικού της Ασφάλειας Πέτρου Μπάμπαλη το 1979. Την ευθύνη για τη δολοφονία Μπάμπαλη αρχικά ανέλαβε η «Ομάδα Ιούνης ’78», όμως αργότερα αποδείχτηκε ότι πίσω της κρυβόταν ο ΕΛΑ, κάτι που τελικά και ο ίδιος παραδέχθηκε.