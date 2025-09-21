Αύριο, Δευτέρα (22/9) θα πραγματοποιηθεί η ετήσια τελετή του ΠΣΑΠΠ για τη βράβευση των κορυφαίων της σεζόν που ολοκληρώθηκε στο ελληνικό ποδόσφαιρο, η οποία φέτος έχει έντονο Πελοποννησιακό “άρωμα” καθώς ανάμεσα στους υποψήφιους βρίσκονται αρκετοί εκπρόσωποι του Μεσσηνιακού και Αρκαδικού ποδοσφαίρου.
Η «44η Γιορτή του ΠΣΑΠΠ» θα πραγματοποιηθεί αύριο στις 7:30 το απόγευμα, στη Στέγη Ιδρύματος Ωνάση κατά την οποία θα βραβευτούν οι καλύτεροι και οι καλύτερες της σεζόν 2024/25, εντός και εκτός αγωνιστικών χώρων.
Στις φετινές λίστες των υποψήφιων συγκαταλέγονται προπονητές και ποδοσφαιριστές από Αστέρα Τρίπολης και Καλαμάτα. Πιο συγκεκριμένα, οι Σπανός (προπονητής), Παμλίδης, Κοτσάρης και Μορέιρα της Μαύρης Θύελλας και οι Γρηγοριάδου Χρυσούλα, Οκόχ Τσιντέρα, Μιχαήλ Ειρήνη, Σαϊχ Ελένη του Αστέρας Τρίπολης και του Αστέρας Aktor B’, αντίστοιχα, διεκδικούν την ξεχωριστή αυτή διάκριση.
Όλες οι υποψηφιότητες ανά κατηγορία:
Καλύτερος & Καλύτερη τερματοφύλακας
Super League 2, Α΄ Όμιλος
Σουλούκος Στέφανος (ΑΕΛ)
Ταλιχμανίδης Χρήστος (Μακεδονικός)
Τσέλιος Θεμιστοκλής (Νίκη Βόλου).
Super League 2,Β’ Όμιλος
Γιαννακόπουλος Νίκος (Πανιώνιος)
Κοτσάρης Κωνσταντίνος (Καλαμάτα)
Ξενόπουλος Βασίλης (Κηφισιά)
Α’ Κατηγορία Γυναικών
Γιαννακούλη Δήμητρα (ΑΕΚ)
Γρηγοριάδου Χρυσούλα (Αστέρας Τρίπολης)
Νάση Ζωή (Παναθηναϊκός)
Τζολάκης Κωνσταντίνος (Ολυμπιακός)
Χριστογεώργος Νίκος (ΟΦΗ)
Τσάβες Λούκα (Παναιτωλικός)
Καλύτερος & Καλύτερη Νέα
Super League 2, Α΄ Όμιλος
Γκιτέρσος Γιάννης (ΠΑΟΚ Β’)
Προδρομίτης Αθανάσιος (Νίκη Βόλου)
Σμυρλής Λάμπρος (ΠΑΟΚ Β’)
Super League 2,Β’ Όμιλος
Κυριόπουλος Γιώργος (Κηφισιά)
Οκόχ Τσιντέρα (Αστέρας Aktor B’)
Σόσα Ελιάν (ΑΕΚ Β’)
Α’ Κατηγορία Γυναικών
Αργυρίου Παναγιώτα (ΠΑΟΚ)
Ζάγκλη Σοφία (ΑΕΚ)
Νταρζανού Ματίνα (Παναθηναϊκός)
Super League 1
Κωνσταντέλιας Γιάννης (ΠΑΟΚ)
Κωστούλας Χαράλαμπος (Ολυμπιακός)
Μουζακίτης Χρήστος (Ολυμπιακός)
Καλύτερος Προπονητής
Super League 2, Α ΄Όμιλος
Βοσνιάδης Αλέκος (ΑΕΛ)
Γεωργιάδης Κώστας (Καμπανιακός)
Δερμιτζάκης Παύλος (Ηρακλής)
Super League 2,Β’ Όμιλος
Οφρυδόπουλος Σωκράτης (Ηρακλής-Χανιά)
Σπανός Δημήτρης (Χανιά-Καλαμάτα)
Λέτο Σεμπάστιαν (Κηφισιά)
Α’ Κατηγορία Γυναικών
Κοζανίδης Στέλιος (ΡΕΑ)
Κωτσοβός Νίκος (ΑΕΚ)
Knezevic Dragan (Παναθηναϊκός)
Super League 1
Παπαδόπουλος Νίκος (Λεβαδειακός)
Μεντιλίμπαρ Χοσέ Λουίς (Ολυμπιακός)
Ράσταβατς Μίλαν (ΟΦΗ)
Καλύτερος Ξένος & Καλύτερη Ξένη
Super League 2, Α΄Όμιλος
Χένριχ Μόριτς (ΠΑΣ Γιάννινα)
Ουρτάδο Χόρχε (ΠΑΟΚ Β’)
Μιράντα Χοσέτε (Ηρακλής)
Super League 2,Β’ Όμιλος
Μορέιρα Αχμάντ Μέντες (Καλαμάτα)
Οκόχ Τσιντέρα (Αστέρας Aktor B’)
Πόμπο Χόρχε (Κηφισιά)
Α’ Κατηγορία Γυναικών
Μιχαήλ Ειρήνη (Αστέρας Τρίπολης)
Ριμπάνσκα Νίκολα (ΟΦΗ)
Γιοσούε Σουζούκα (ΡΕΑ)
Super League 1
Ελ Κααμπί Αγιούμπ (Ολυμπιακός)
Μορόν Λόεν (Άρης)
Ουναί Ατζεντίν (Παναθηναϊκός)
Καλύτερος Έλληνας & Καλύτερη Ελληνίδα
Super League 2, Α΄ Όμιλος
Μούργος Σάββας (ΑΕΛ)
Πασάς Γιάννης (ΑΕΛ)
Τσιριγώτης Θοδωρής (Ηρακλής)
Super League 2,Β’ Όμιλος
Κυριόπουλος Γιώργος (Κηφισιά)
Μάναλης Γιώργος (Κηφισιά)
Παμλίδης Γιώργος (Καλαμάτα)
Α’ Κατηγορία Γυναικών
Κόγγουλη Σοφία (ΑΕΚ)
Σαϊχ Ελένη (Αστέρας Τρίπολης)
Χατζηνικολάου Δέσποινα (ΑΕΚ)
Super League 1
Βαγιαννίδης Γιώργος (Παναθηναϊκός)
Κωνσταντέλιας Γιάννης (ΠΑΟΚ)
Κωστούλας Χαράλαμπος (Ολυμπιακός)
Καλύτερος Διαιτητής
Παπαπέτρου Τάσος
Σιδηρόπουλος Τάσος
Φωτιάς Βασίλης
Καλύτερη Ελληνίδα του Εξωτερικού
Μωραΐτου Αθανασία (Ουνιόν Βερολίνου)
Παπαθεοδώρου Ιωάννα (Λέουβεν)
Σαρρή Βεατρίκη (Έβερτον)
Καλύτερος Έλληνας του Εξωτερικού
Παυλίδης Βαγγέλης (Μπενφίκα)
Τζόλης Χρήστος (Μπριζ)
Τσιμίκας Κώστας (Λίβερπουλ)