Αύριο, Δευτέρα (22/9) θα πραγματοποιηθεί η ετήσια τελετή του ΠΣΑΠΠ για τη βράβευση των κορυφαίων της σεζόν που ολοκληρώθηκε στο ελληνικό ποδόσφαιρο, η οποία φέτος έχει έντονο Πελοποννησιακό “άρωμα” καθώς ανάμεσα στους υποψήφιους βρίσκονται αρκετοί εκπρόσωποι του Μεσσηνιακού και Αρκαδικού ποδοσφαίρου.

Η «44η Γιορτή του ΠΣΑΠΠ» θα πραγματοποιηθεί αύριο στις 7:30 το απόγευμα, στη Στέγη Ιδρύματος Ωνάση κατά την οποία θα βραβευτούν οι καλύτεροι και οι καλύτερες της σεζόν 2024/25, εντός και εκτός αγωνιστικών χώρων.